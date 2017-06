Ciudadanos pedirá responsabilidades cuando haya imputación

"De nuevo hemos asistido a un pleno en el que el resto de grupos de la oposición se han encargado de atacar más a C's que al Partido Popular. Nos vienen a pedir explicaciones a nosotros cuando no llevamos ni una legislatura en el Ayuntamiento, cuando ellos más de 20 años aquí sentados". Así lo ha afirmado el concejal Roberto Baca durante su intervención en el pleno extraordinario que se ha celebrado hoy en el Consistorio roquetero. En esta sesión, el grupo municipal de C's Roquetas de Mar ha querido dejar clara su postura y la línea en la que "siempre ha trabajado Ciudadanos". Así, Baca ha vuelto a afirmar que "actuaremos como siempre ha actuado nuestro partido en estos casos. Cuando haya imputación, pediremos responsabilidades".

"No podemos utilizar los plenos para hacer juicios, sino para presentar propuestas o solucionar problemas para los roqueteros", ha aseverado Baca. "Con esta moción, han buscado que hagamos algo que no tenemos potestad para hacer". Desde C's Roquetas de Mar comprenden que este pleno extraordinario propiciado por el resto de grupos de la oposición "es un ataque a nuestro partido". De esta manera, el concejal de Ciudadanos ha recordado que "si el PP gobierna hoy en el Ayuntamiento de Roquetas es gracias a la falta de planteamientos de PSOE, IU y Tú Decides. Quisimos formar un gobierno alternativo y nos encontramos con negativas a todo y sin un programa de trabajo. Nosotros sí llevábamos unas líneas para trabajar dirigidas única y exclusivamente a la mejora de los roqueteros, y ellos sólo estaban interesados en repartos de asientos y concejalías". Junto a esto, Baca ha añadido que "insistimos y lo repetiremos las veces que haga falta, pediremos la dimisión del alcalde en caso de que fuese imputado. No habrá inconvenientes para hacerlo, porque así lo hemos demostrado en otros casos, ciudades y comunidades".

"No somos jueces"

Así, desde Cs Roquetas de Mar han recordado cómo gracias a la labor y a la línea que siempre ha llevado Ciudadanos en estos casos, el ex presidente de la región murciana, Pedro Sánchez, presentó su dimisión; o cómo la comisión de investigación por el denominado Caso Bárcenas o la relacionada con los ERE de Andalucía fueron propiciadas por C's. "Lo hemos hecho y seguiremos actuando de la misma manera", ha aseverado Baca. Con esta base, Ciudadanos Roquetas de Mar se ha abstenido ante esta moción presentada por PSOE, IU y Tú Decides, tal y como ocurriera en mayo de 2016. En esa fecha, han detallado desde Cs Roquetas, se celebró otro pleno para reprobar al alcalde este municipio por un hecho concreto -la adjudicación de contratos a una empresa de comunicación-. Este grupo municipal se mostró a favor de esta reprobación por considerar la actuación del primer edil "poco ética y quisimos mantener la presunción de inocencia". Sin embargo, en el punto segundo de esa moción específica, en el que se reclamaba la apertura de un expediente administrativo por la supuesta forma indebida de actuar de Amat, los concejales de la agrupación naranja se abstuvieron. Justo en ese punto concreto, Ciudadanos dejó claro, como hoy, que la apertura o no de un expediente de estas características la debe exigir la Justicia. "Ni somos jueces ni pretendemos serlo".