La juez ordena la apertura de 25 causas separadas de la ‘trama Amat’

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas, María del Mar Ruiz Rico, ordenó la semana pasada la apertura de 25 causas diferentes de la conocida como ‘trama Amat’, tal y como solicitó la Fiscalía meses antes, de acuerdo con la información a la que ha tenido acceso IDEAL y que ayer adelantó El Confidencial.

En concreto, la juez ordenó la apertura de diligencias previas por cada una de las 25 mercantiles incluidas en el escrito presentado por el fiscal, que como ya informó IDEAL el pasado mes de febrero, reclamó que los esfuerzos en la investigación se centraran en las empresas incluidas en el informe de la Policía Nacional con las que se ha comprobado que existen vínculos de peso con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en su mayoría de carácter urbanístico, y que podrían haberse beneficiado de decisiones tomadas en el Consistorio.

La Fiscalía se apoyó para su petición en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite que aquellos «delitos conexos» se puedan tratar de forma separada «para juzgar a cada uno de los encausados, cuando sean varios, podrá acordar el juez la formación de piezas separadas que resulten convenientes». Así, en este caso concreto «habida cuenta del volumen» del procedimiento abierto y «con el objeto de facilitar y acelerar la investigación de los hechos», el fiscal reclamó la creación de piezas separadas para el citado grupo de empresas identificadas por la Policía Nacional.

Las 25 empresas Las empresas que tendrán causas separadas y que según la Policía Nacional tienen algún tipo de vinculación con Gabriel Amat, son: Agrupaejido S.A, Altos de Aguadulce S.L, Arkímedes Real Estate S.L, Caniraga S.L, Complejos Apocalipsis S.L, Eureblank Construcciones S.L, Explotaciones Haza del Comandante S.L, Gepisur S.L, Global Asesores y Gestores Inmobiliarios S.L, Gofeman S.L, Grupo Eureka Inversiones Inmobiliarias SICAV S.A, Haza de Las Marinas S.L, Hortofrutícola Costa de Almería S.L, Inversiones Prodamasa S.L, Inversiones Prohome S.L, Predios del Sureste S.L, Promociones La Loma del Puerto S.L, Promociones Rysefe S.L, Promociones Urbanísticas del Mediterráneo Domus S.L, Seyfer, Softcourt S.A, Surponiente S.A, Terrenos de Roquetas S.L, Tremont S.L y Urbaentinas S.L.

No son las únicas incluidas en la conocida como ‘trama Amat’, en las que estarían más de un centenar, pero sí las que mayores sospechas despiertan a los investigadores. Hay otro grupo de empresas con las que no se han detectado vinculaciones con el Ayuntamiento de Roquetas y un tercer grupo que aunque sí habrían mantenido algún tipo de relación con el Consistorio que preside Gabriel Amat, ésta no tendría ««entidad suficiente para considerar su investigación», a juicio de la Policía Nacional.

Información de otras 22

No ha sido la única decisión adoptada por la juez que investiga los movimientos del alcalde roquetero y las empresas de su entorno. En la misma providencia en la que se ordena la apertura de 25 causas, también se ha reclamado al Ayuntamiento de Roquetas que remita al juzgado la «certificación de las relaciones jurídicas» mantenidas con las 22 mercantiles que detalló la Udyco de la Policía Nacional en su informe del pasado mes de diciembre y que se suman a las citadas por este cuerpo en sus anteriores informes de febrero de 2015 y octubre de 2016. Con esos datos, el fiscal quiere que el Grupo 2º de la Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional emita un informe.

Como se recordará, desde hace tiempo se investiga una supuesta red de empresas que estaría compuesta por más de un centenar de sociedades en las que figurarían hijas, yernos, hermanos, primos, cuñados, consuegros o sobrinos del alcalde roquetero. Una maraña de empresarial, que según viene denunciando la asociación Amayt, podría superar las 300, y que se habrían beneficiado de decisiones urbanísticas en el municipio durante los mandatos de Gabriel Amat. La asociación ha pedido un juez de apoyo para el Juzgado número 1 de Roquetas, que lleva cinco años investigando una causa que desde el mismo se reconoce de «gran complejidad», declaración que como informó IDEAL, ha sido renovada recientemente por la Fiscalía al cumplirse la primera prórroga de 18 meses para seguir avanzando en una investigación tan lenta como complicada.