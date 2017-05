IU asegura que el parque de Los Bajos se recepcionó con casi 3.000 deficiencias

Izquierda Unida de Roquetas de Mar denunció hace unos días que el equipo de Gobierno del PP recepcionó las obras de Los Bajos con más de 2.700 deficiencias documentadas en el acta de recepción. Unas deficiencias sobre las que ya ha expirado el plazo para que la empresa constructora las subsanara.

Los datos aparecen reflejados en el acta de recepción, según desveló el concejal Juan Pablo Yakubiuk, tras haber tenido acceso a la documentación, firmada el 28 de abril por parte del equipo de Gobierno del PP y la empresa Dragados, contratista de dicha obra. En esa acta, informó IU, figuraba un «extenso informe» de la proyectista y dirección de obra con más de 2.700 incidencias que deberían ser subsanadas en un plazo máximo de 10 días, que expiró el mencionado 9 de mayo.

Al respecto, Yakubiuk aseguró que los concejales de Izquierda Unida realizaron recientemente una visita a esta obra en Los Bajos, parque y demás instalaciones, y revisaron las deficiencias apuntadas, «comprobándolas una a una».

«Hemos podido ver que no se ha realizado reparación alguna de las indicadas y de obligado cumplimiento por parte de la empresa contratista. Esto es muy preocupante y grave, no sólo porque el alcalde recepcionó una obra con miles de deficiencias, sino que en el plazo para subsanarlas no se ha realizado trabajo alguno. Para IU esto revela que la obra de Los Bajos que nació problemática y sigue siéndolo, y serán los vecinos quienes pagarán todos los desperfectos», advirtió Yakubiuk.

Al parecer, la mayoría de las deficiencias que presenta la obra de Los Bajos, más de 2.000, tienen que ver con problemas del polémico pavimento de hormigón, como fisuras, desnivelados, malas reparaciones y daños realizados durante la obra que no se han subsanado.

Otras deficiencias tienen que ver con la jardinería, sobre todo por las decenas de árboles que están secos, muertos, y que deben ser repuestos. «Y es llamativa la presencia de incidencias en cuanto al albero, mal compactado o contaminado, que ya se está esparciendo por toda la zona de hormigón», apuntó el edil de Izquierda Unida.

Pero las deficiencias en esta polémica obra se extienden además a los edificios: biblioteca, vestuarios o cafetería, que deben ser subsanadas en el plazo de un mes desde la fecha de recepción. Al respecto, desde IU se advirtió que «estaremos vigilantes» sobre el cumplimiento de esos compromisos.

Para la formación de izquierdas, la obra de Los Bajos «nació con un completo descontrol por parte del equipo de Gobierno del PP, tal y como hemos venido denunciando desde IU y el tiempo nos está dando la razón».

En este sentido, desde IU se «lamentó» lo que denominó como «campaña de desinformación e intoxicación» que atribuyó a los concejales del equipo de Gobierno y resto de personas afines al PP, que niegan que el parque se haya inaugurado todavía. «El parque se inauguró el 28 de abril, el alcalde ese día firmó el acta de recepción y dio como buenas las instalaciones», insistió Yakubiuk al respecto.