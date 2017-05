Una historia de amor y lucha sobre ruedas

Juan Francisco López y Carmen del Grosso, de 40 y 38 años, respectivamente, son una pareja que está a punto de darse el 'sí quiero'. Lo harán el próximo 2 de junio en una ceremonia civil en la playa de Aguadulce, lugar donde residen. Sus nervios y alegrías están al mismo nivel que cualquier otra pareja que vaya a dar este paso tan importante. Sin embargo, detrás de su historia de amor se encuentra una poderosa lección de fuerza de voluntad y lo más importante: una lucha constante contra la adversidad.

«Es una historia muy bonita y al mismo tiempo fea», reconoce Juan Francisco tras indicar que la pareja lleva algo menos de un año luchando contra el cáncer que le fue detectado a su futura esposa o «mi reina», como él le llama cariñosamente.

«Carmen es italiana y llegó a España con una beca universitaria mientras cursaba Arquitectura. Se enamoró de este país y se quedó», recuerda Juan Francisco, quien explica emocionado que fue en Aguadulce donde se conocieron y desde entonces se han hecho «inseparables».

La pareja sufrió un duro revés al regresar de unas vacaciones en Cancún el pasado mes de agosto. «Nos lanzamos a un cenote y en la caída Carmen se hizo daño en el pecho», apunta Juan Francisco, al tiempo que asegura que este hecho fortuito finalmente le ha salvado la vida a su futura esposa.

Y es que el dolor que sufrió Carmen tras lanzarse al pozo en tierras mejicanas prosiguió a su llegada a España. Por este motivo, la pareja decidió ir al hospital con el objetivo de averiguar que había detrás de esta extraña lesión. «Las primeras pruebas no arrojaron resultados pero al advertir al médico de que Carmen tenía antecedentes familiares de cáncer de mama, decidieron hacerle una biopsia». El diagnóstico fue el peor de los posibles. Carmen padecía un cáncer de mama triple negativo. A pesar de que este tumor tiene un mal pronóstico por su agresividad, la pareja no se rindió y afortunadamente la operación para extirparlo fue un éxito. «Carmen consiguió salvar el pecho y no sufrió metástasis», aclara Juan Francisco.

No obstante, Carmen se enfrenta actualmente a fuertes sesiones de quimioterapia para evitar que el cáncer se pueda expandir en el futuro. Un hecho que no ha frenado a la pareja para celebrar su enlace el próximo 2 de junio, coincidiendo con la celebración del Día de la República Italiana.

Pero este no es el único simbolismo que hay detrás de este enlace. Y es que Juan Francisco, cuya vida siempre ha estado ligada al mundo del deporte, especialmente al triatlón y al ciclismo, sufrió varios problemas de salud y un grave accidente de moto hace algo más de un año que le truncaron su carrera deportiva. Pero su espíritu de superación le hizo volver a subir en bicicleta y competir.

«Le prometí a Carmen que si salía del accidente, le iba a llevar al altar en bicicleta», recuerda Juan Francisco. De hecho, ha hecho un llamamiento a sus amigos y a todas aquellas personas que estén disponibles para que acompañen a su futura esposa el día de la boda con una bicicleta. «Es una forma de acompañarla en estos momentos difíciles y que sepa que, a pesar de que su familia italiana no podrá asistir ese día, son muchos los que luchamos junto a ella contra esta enfermedad», señala un emocionado e ilusionado novio.