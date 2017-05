Turismo organiza una gimkana fotográfica submarina para difundir la flora y fauna marina

El Ayuntamiento de Roquetas, a través de la Concejalía de Turismo y Playas, ha anunciado la celebración, el próximo día 20, de una gimkana subacuática que nace con el objetivo de fomentar el potencial turístico del municipio, en este caso la flora y faunas submarinas.

En concreto, en este concurso los participantes tendrán el reto de fotografiar el mayor número de especies de las 20 elegidas para la prueba. Cada una tendrá un puntaje dado y ganará aquel que logre fotografiar la mayor cantidad de estas. A diferencia de los concursos de fotografía submarina, aquí no se pide ni evalúa la calidad fotográfica o artística, sino el encontrar y fotografiar las algas y animales propuestos. Además los buceadores realizarán la inmersión bajo la supervisión de un instructor de buceo, que controlará que los buceadores no molesten a los animales y manejen su flotabilidad para no alterar el fondo submarino o dañar la fauna y flora.

En la actividad podrán participar un total de 40 personas, que posean una titulación de buceador creativo y seguro, así como que esté en posesión de una cámara acuática, según se avanzó en la presentación, en la que participó el alcalde, Gabriel Amat.

La prueba se celebrará durante toda la mañana del día 20, a través de grupos de 10 buceadores que irán realizando las inmersiones. Antes de cada inmersión tendrán una charla a cargo de un Educador Ambiental y un Biólogo, en la que les mostrarán no sólo cuáles son las especies a fotografiar, sino dónde encontrarlas y cómo tomar la fotografía teniendo en cuenta su entorno, es decir que se maneje correctamente la flotabilidad, cómo comenzar a patalear para no alterar el fondo cuando uno se encuentre apoyado en él o cómo despegarse de una roca sin golpearla con la aleta, entre otros consejos.

Las especies a fotografiar serán entre otras; la castañuela, el pez verde, julia, el erizo y pulpo común o las algas pardinas. Así mismo habrá una pequeña exposición fotográfica con las especies objetivo que ayudarán a su identificación.

La jornada concluirá por la tarde en el Aula del Mar de Roquetas de Mar, donde los jueces descargarán y evaluarán cada una de las tarjetas fotográficas para determinar los ganadores y entregar los premios. En concreto, habrá tres premios y una mención especial a la mejor fotografía representativa de Posidonia oceánica. Además cada participante recibirá un diploma de participación o diploma del premio obtenido, y una bolsa con una camiseta y otros regalos, según se informó.

La inscripción tiene un precio de 30 euros y se puede formalizar o recibir más información sobre la iniciativa, en el email info@aquatoursalmeria.es.