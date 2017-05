Amat acusa a oposición de «dar la lata» con Los Bajos porque le «cabrea» que se hagan cosas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró este lunes a primera hora de la mañana un pleno ordinario en el que se trataron numerosos asuntos, y en el que nuevamente el mayor interés estuvo en las mociones de urgencia y el punto de ruegos y preguntas. Quizá por la hora, a las ocho de la mañana arrancó, fue una sesión bastante tranquila, en la que el mayor punto de fricción fue el parque de Los Bajos, objeto de numerosas críticas en las últimas semanas, como ha venido informando IDEAL.

El equipo de Gobierno no ha encajado nada bien las críticas vecinales y políticas, y ayer se pudo comprobar en una sesión en la que la polémica se trató en dos ocasiones, generando algunos momentos de cruces de acusaciones, y se pudo ver a un Gabriel Amat visiblemente irritado con la cuestión.

La primera vez fue el propio Amat el que sacó la cuestión, cuando se debatía una moción sobre la anulación de la subida del agua. Amat puso de ejemplo las críticas de la oposición al parque, para acusarles de criticar todo lo que se hace. «Dais la lata porque estáis cabreados porque se están haciendo cosas y cuanto más lo hagáis, más vamos a hacer», advirtió un primer edil desafiante. El alcalde reconoció que «a algunas personas le gustará y a otras no les gustará, pero las cosas están» y se refirió a la crítica por falta de sombras, asegurando que «ya crecerán los árboles; los pimientos se ponen y a los seis o siete meses ya echarán pimientos, ¿o queremos que tengan pimientos todo el día? Por Dios bendito», dijo.

La segunda vez que se trató el parque de Los Bajos fue en el turno de ruegos y preguntas, cuando el concejal de IU, Juan Pablo Yakubiuk, intervino para recordar que su formación ya advirtió de algunos de los problemas que han generado críticas estos días, y preguntó cuánto iban a costar los arreglos que se deberán hacer «porque no se puede utilizar». «Prometieron un parque a los vecinos y han hecho una explanada y ahora hay que arreglarlo, ¿cuánto nos va a costar y quién lo va a pagar?», se preguntó el edil de IU. Yakubiuk pidió que se aclarara si las pistas serán de uso libre o de pago e interrogó si alguien asumirá responsabilidades políticas sobre el proyecto.

Bonificaciones del 75% a los vehículos eléctricos e híbridos Uno de los asuntos aprobados por el pleno de ayer fue la propuesta de Ciudadanos para bonificar al 75% el impuesto de vehículos para aquellos eléctricos, híbridos o propulsados a gas. El asunto generó debate, ya que tanto desde el PSOE como desde IU se presentaron enmiendas que fueron rechazadas en ambos casos. Los socialistas propusieron dejar fuera de esas bonificaciones a los vehículos híbridos, que aunque consumen y contaminan algo menos, siendo estando propulsados por combustibles fósiles, reclamando que la bonificación afectara únicamente a los eléctricos y los que utilizan gas o hidrógeno. Por su parte IU reclamó elevar la bonificación al 100%. En el primer caso la propuesta se rechazó por parte de Ciudadanos considerando que los híbridos también deben tener la bonificación, mientras que en el segundo, tanto C’s como el PP aseguraron que la bonificación al 100% no se puede aplicar según el reglamento actual.

La intervención del edil de IU fue interrumpida por el propio alcalde, además de generar revuelo en la bancada popular. Amat acusó a Yakubiuk de no decir «ni una verdad» y se preguntó «¿qué hay que arreglar?». Para el alcalde roquetero «lo único que hay que arreglar, si fuera necesario, es poner una valla de hierro visible, nada más». Amat descargó la responsabilidad del diseño en el Colegio de Arquitectos, algunos de cuyos miembros formaron parte del jurado del concurso internacional de ideas convocado en su día.

En este debate también intervino la portavoz del PP y responsable del proyecto ejecutado en calidad de concejal de Gestión de la Ciudad, Eloísa Cabrera. La edil dijo que el equipo de Gobierno está «perfectamente satisfecho» por el resultado final de la obra y como Amat, apeló a «darle tiempo», acusando a la oposición de «hablar desde el desconocimiento».

Como se sabe desde que se recepcionó el parque de Los Bajos se ha generado un intenso debate tanto en la calle como en las redes sociales. Incluso en los perfiles institucionales del Ayuntamiento, las críticas al proyecto por parte de los vecinos son la inmensa mayoría, con una crítica generalizada al abuso del hormigón y la falta de espacios verdes más allá de los árboles plantados. La sensación de muchos vecinos es que el prometido pulmón verde se ha quedado en una plaza de uso público, que eso sí, está teniendo un gran uso entre los roqueteros, especialmente las familias.

Aprobado inicialmente el cambio del PGOU para Pueblo Canario

En el pleno de ayer, uno de los puntos que más debate generó fue el relativo a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana relativo a la edificabilidad de la parcela del antiguo Pueblo Canario. El asunto ya se intentó aprobar en el pleno del pasado mes de febrero, pero dado que se trata de una modificación estructural requería una mayoría absoluta que no se produjo ya que sólo el PP la apoyó.

Ante aquella decisión, la empresa propietaria presentó un recurso que los técnicos municipales han apoyado y ayer volvió al pleno, en este caso sí salió adelante gracias a los votos del PP, además de Ciudadanos y la concejal no adscrita, María José López.

Las tres partes que apoyaron la propuesta, defendieron la necesidad de cumplir con lo recomendado por los técnicos municipales en sus informes. Así, Roberto Baca, de Ciudadanos, recordó que existe una sentencia firme que hay que cumplir y sí pidió al equipo de Gobierno que «vigile» para que se cumpla la normativa. Parecida postura tuvo María José López, quien recordó que la sentencia da a los propietarios la licencia para construir 655 viviendas y que ese número se ha reducido con la modificación a 180, algo que también mencionó la portavoz del PP, Eloísa Cabrera.

Desde el PSOE sin embargo, su portavoz, Manolo García, mostró su «doble perplejidad» por la postura del técnico municipal autor del informe, por la rotundidad de su postura a favor del posicionamiento de la empresa, añadiendo incluso consideraciones adicionales que ni siquiera la empresa ha utilizado. García defendió el derecho de su partido a oponerse a una modificación urbanística si entiende que no es positiva para Roquetas y se preguntó «¿para qué estamos aquí?» si al final el pleno se limita a aprobar todo lo que proponen los técnicos.

Postura que provocó la intervención del secretario municipal, quien aclaró que el pleno tiene la potestad de aprobar el planeamiento «pero no lo que no se puede es, arbitrariamente, no otorgar el derecho al trámite», dijo respondiendo al papel que cada parte debe tener en este tipo de procedimientos.

Desde la oposición se han denunciado presiones y amenazas de denuncia ante los tribunales, si no se daba luz verde a la tramitación del proyecto, que ahora tendrá que pasar por la Junta de Andalucía para su confirmación.

El proyecto despertó en el pleno del pasado mes de febrero un intenso debate por el cambio de planeamiento que supondrá.