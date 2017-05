Cabrera pide paciencia mientras PSOE e IU le exigen que cumpla la ley sobre el bus urbano

La teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Eloísa Cabrera, aclaró ayer la postura municipal con respecto al bus urbano, tras el anuncio realizado la semana pasada por el delegado de Fomento, Joaquín Jiménez, sobre cambios en los servicios metropolitanos que obligarán al Ayuntamiento a asumir la gestión del urbano. Cabrera habló poco después de que ayer mismo el PSOE volviera a reclamar la puesta en marcha de un servicio urbano, algo que todos los partidos ya pidieron, en declaraciones a IDEAL, hace unos días. La edil anunció que el Ayuntamiento ha concluido el documento que servirá de diagnóstico, asesoramiento y elaboración de los pliegos con los que se sacará a concurso la concesión del transporte urbano.

La teniente de alcalde habló de una «hoja de ruta» fijada entre el Consistorio, el Consorcio Metropolitano y la Consejería de Fomento, para abordar esta cuestión, y ante la insistencia de los partidos sobre la necesidad de cumplir la ley que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a disponer de un servicio de transporte urbano, dijo que las propias normativas estatales hacen mención a los «principios de coherencia y racionalidad» en la confección y diseño de los servicios.

En este caso, y «a pesar de las presiones que se han recibido de los grupos políticos de la oposición», aseguró, se ha trabajado en este tiempo en el diseño del servicio, empezando por el interurbano y completándolo con el urbano.

Eloísa Cabrera consideró, en este sentido, que «no tendría sentido la confección de un servicio urbano sin conocer las directrices del servicio interurbano, que como es lógico, servirán de marco de referencia para determinar los trabajos». Así, afirmó que la concesión de la M999, que es como el Consorcio denomina el servicio urbano de Roquetas, vendrá «condicionada» por el funcionamiento de la M330, la línea Las Marinas-Almería actual, que soporta la mayor parte del tráfico actual de pasajeros en Roquetas.

Una paciencia de casi dos décadas

Desde el equipo de Gobierno del PP se pidió ayer tranquilidad y paciencia, asegurando que la solución al problema de transporte público urbano es complejo en un municipio cuya distribución geográfica y funcionamiento de las líneas metropolitanas, requieren un estudio detenido. La teniente de alcalde, Eloísa Cabrera, también acusó a la oposición de usar políticamente el asunto cuando ya se está trabajando en ello. Sin embargo, hay que recordar que el debate del transporte urbano en Roquetas no es nada nuevo, y el equipo de Gobierno del PP no se ha caracterizado precisamente por su agilidad a la hora de afrontarlo. De su diseño y deficiencias se está hablando desde que la localidad superó los 50.000 habitantes allá por 2001, e incluso desde antes. Años en los que las propuestas de la oposición han ido chocando una tras otra contra las negativas del PP, al principio sin réplica, y en los últimos seis años con las promesas de estudios, planes e informes que no terminaban de llegar. El debate se intensificó en la anterior legislatura, cuando ya se prometían cambios que no se han producido hasta el momento, ni siquiera parciales, mientras se adoptan soluciones definitivas.

El movimiento más serio con respecto a este servicio se produjo el año pasado, tras el ultimátum lanzado por el delegado de Fomento, Joaquín Jiménez, quien advirtió que la Junta no licitaría las nuevas concesiones metropolitanas que afectan a Roquetas y ya caducadas desde hace años, hasta que el Ayuntamiento no asumiera la gestión del servicio urbano que hasta ahora venía soportando el Consorcio Metropolitano. Aquel movimiento desembocó en una serie de reuniones a las que Eloísa Cabrera hacía mención ayer, y en las que se busca la forma de complementar y diseñar la trama de transporte urbano y metropolitano de la ciudad, en un municipio con un término municipal alargado y numerosos núcleos, que en la actualidad tiene unos servicios metropolitanos que soportan la mayor carga del tráfico interno de pasajeros.