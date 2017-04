Amat evita aclarar su postura sobre la comisaría de la Policía Nacional

El alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, evitó en el pleno de este miércoles aclarar su postura sobre la comisaría de la Policía Nacional, en una sesión en la que los ataques de la oposición de los Presupuestos Generales del Estado y el malestar existente en la provincia por la falta de inversiones del Gobierno de Madrid, no ha dejado de crecer. Fue en el turno de ruegos y preguntas, cuando el concejal de IU, Juan Pablo Yakubiuk, recriminó los problemas de seguridad existentes y le exigió que aclarara si sigue apostando por la comisaría de Policía Nacional en vista de su silencio al respecto.

Segundo municipio más grande de España sin comisaría Roquetas de Mar es el segundo municipio más grande de España, y el primero de Andalucía, que no cuenta con una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Mientras que localidades con menos de 10.000 habitantes la tienen, este cuerpo de seguridad desplegado en todas las grandes ciudades del país, se le resiste a un municipio de casi 100.000 habitantes que lleva ya dos décadas reclamando su despliegue. Algunos de sus más fervientes defensores llevan años acusando al alcalde roquetero de maniobrar para impedir la llegada de un cuerpo, cuerpo que según ellos podría ser más incómodo para el primer edil.

Yakubiuk celebró la reciente reunión de la Junta Local de Seguridad, reclamada por su partido en varias ocasiones tras los incidentes vividos en los últimos meses, con la quema, según sus cuentas, de 15 vehículos, así como numerosos robos en viviendas y locales. Pero desde IU se criticó que Amat no haya dicho «ni una palabra» sobre los problemas de seguridad tras un encuentro con el subdelegado del Gobierno y los mandos policiales, que entre otras cosas sirvió para coordinar el dispositivo de seguridad de la jornada de Beatificación de la Iglesia católica celebrada en Aguadulce.

El edil de IU calificó de «decepcionante» el contenido de la reunión reflejado en el acta y se preguntó: «¿Por qué no ha planteado estos temas al subdelegado?¿Acaso no son importantes? No vale que se escude en una supuesta confidencialidad, los vecinos quieren saber si su alcalde está haciendo algo», dijo. Para Izquierda Unida «Roquetas no puede esperar más la implantación de la Policía Nacional, no hay semana que no haya una denuncia por algún tipo de procedimiento contra el crimen organizado, hablamos de contrabando, narcotráfico o prostitución, son delitos de naturaleza urbana y es el principal cometido de la Policía Nacional», le recordó. Para Yakubiuk, «si queremos ser una gran ciudad eso pasa por tener una comisaría y la Policía Nacional, y no la Guardia Civil. ¿Quiere o no la comisaría?», le preguntó el concejal de Izquierda Unida al alcalde, que no respondió a su pregunta, aunque sí a otras formuladas en el mismo turno.

Públicamente el alcalde ha defendido la llegada de la comisaría y de hecho, firmó un convenio con el Gobierno de Zapatero para su construcción. Pero Gabriel Amat nunca ha mostrado excesivo entusiasmo con la idea y siempre vinculó la llegada de la Policía Nacional al mantenimiento de la plantilla de la Guardia Civil, a pesar de que los cometidos de seguridad ciudadana sólo los puede asumir un cuerpo en cada zona.

Acuerdo con la Guardia Civil

Según ha podido saber IDEAL, Amat está manteniendo encuentros con organizaciones de agricultores en las últimas semanas, a los que está explicando que la comisaría está prácticamente descartada, y a cambio habría conseguido un acuerdo con la Guardia Civil que será hecho público pronto y que implicará un refuerzo de los efectivos con la llegada de unos 70 guardias y la reforma del actual cuartel de Roquetas de Mar.