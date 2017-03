El PP aprueba mantener la liberación a la concejal tránsfuga del PSOE, María José López

Intensa sesión plenaria la celebrada ayer en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en la que buena parte del debate se centró en la nueva situación generada tras la marcha de la concejala María José López del Grupo Socialista y su consideración como no adscrita a partir de ahora.

Fueron dos los puntos abordados sobre esta cuestión, por un lado el mantenimiento de la liberación de María José López, que seguirá cobrando un sueldo como lo hacía en su condición de viceportavoz del PSOE, aunque no cobrará dietas por asistencia a comisiones ya que las dos cuantías son incompatibles. Y por otro, la composición de las comisiones informativas y su funcionamiento, para integrar a López en las mismas en calidad de concejal no adscrito. En ambos casos salieron adelante con los votos del PP y la propia María José López, que suman mayoría, así como la negativa de PSOE, IU y Tú Decides, y la abstención de Ciudadanos.

La afectada, que a petición del PSOE se sentó en la bancada del PP, centró su intervención en explicar lo ocurrido en las últimas semanas que ha llevado a su decisión de abandonar el PSOE y conservar el acta de concejal para pasar a ser no adscrita. La edil recriminó la actitud del secretario general y portavoz del PSOE, Manolo García, al que acusó de impulsar una «campaña de desprestigio personal» contra ella y de actuar movido por «pura ambición e interés». Unas críticas las de López, que motivaron la protesta del portavoz del PSOE por entender que no tenían nada que ver con el punto y correspondían al ámbito interno del partido. Algo que fue respondido por el alcalde, Gabriel Amat, defendiendo que María José López pudiera «dar una explicación» y dijo «alegrarse» de lo que estaba diciendo en vista de que ha habido personas que «se han encargado de decir algunas cosas y meter al PP, que no tiene nada que ver en este fregado».

El PSOE anuncia que recurrirá la decisión ante la Junta Al término del pleno, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Roquetas, Manolo García, anunció a IDEAL su intención de presentar un recurso ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía por considerar que el PP «ha incumplido el Pacto Antitransfuguismo» y también le acusó de haber roto el acuerdo de organización administrativa de los diferentes grupos y de composición y funcionamiento de las comisiones, alcanzado al principio de la legislatura. «El señor Amat ha hecho un pleno a medida de la concejal tránsfuga», lamentó García, quien encuadró lo sucedido en «una estrategia para asegurarle al PP la mayoría absoluta que no obtuvo en las urnas, por si les falla el acuerdo que mantienen con Ciudadanos». «Y todo ello por una cantidad cercana a los 40.000 euros anuales, que es lo que le va a costar esta medida a las arcas del Ayuntamiento», añadió. Desde el PSOE de Roquetas se consideró «penoso» que «al final de su carrera política, el señor Amat se haya tenido que apoyar en una tránsfuga, rompiendo con ello el ‘cordón sanitario’ que firmaron los principales partidos políticos de este país con el Pacto Antitransfuguismo», dijo el portavoz de los socialistas roqueteros tras lo ocurrido ayer en el pleno.

La desde ayer concejal no adscrita aseguró que «habré perdido el partido, pero no habré perdido la ideología». Además, también respondió a las peticiones que le hicieron desde los demás partidos para que deje el acta de concejal, afirmando que aunque efectivamente se presentó por unas siglas, «también lo hice siendo María José López Carmona, vecina de este municipio y con cierto aprecio por mi persona por muchos vecinos». Por ello, «yo me comprometí a trabajar por los vecinos y un proyecto de ideas socialistas y quiero cumplir ese compromiso, quiero agotar mi legislatura, sino puede ser dentro de mi grupo, lo haré como concejal no adscrito».

El portavoz del PSOE, Manolo García criticó que el PP defienda mantener las retribuciones de López sin un informe del secretario ni del interventor, algo que calificó de «ilegal», entre otras cosas porque ese cambio a su juicio implica también cambios en los gastos del Ayuntamiento ya que el PSOE «no va a permitir» perder sus derechos y ya ha designado a una persona para que tenga la liberación de que disfrutaba la concejal tránsfuga. García citó varias sentencias judiciales y el Pacto Antitransfuguismo firmado por todo los partidos, para defender que la decisión de abandonar un grupo municipal del partido por el que se presentó López debe traer consigo limitaciones.

Críticas a Amat

El portavoz socialista apeló alcalde, Gabriel Amat, que a su juicio «tiene que ser el defensor de los derechos de este Ayuntamiento y no está cumpliendo con el pacto». García llegó a acusar a Amat de aprovecharse de lo ocurrido para «alterar el equilibrio» de poderes que hasta ahora había. «No entiendo qué quiere usted -dijo refiriéndose al alcalde- ¿asegurarse su mayoría absoluta? ¿Es que no tiene bastante con su pacto con Ciudadanos?», le preguntó.

Más lejos fue el portavoz de IU, Ricardo Fernández, quien además de coincidir en la postura del PSOE a la hora de dudar de la legalidad de una decisión que altera el acuerdo de asignaciones aprobado al principio de la legislatura, hasta el punto de considerar que podría estar cometiéndose una «prevaricación», también anunció la intención de su grupo de no apoyar a partir de ahora ninguna proposición de María José López, algo que viene claramente especificado en el Pacto Antitransfuguismo como una de las medidas comprometidas por todos los firmantes. Ricardo Fernández aseguró que «no existe un derecho a participar en las comisiones» por parte de concejales tránsfugas, como finalmente el PP aprobó y defendió la necesidad de «frenar» esta «deslealtad».

El alcalde se defendió de las críticas aseguró que «estoy haciendo lo que la ley dice y es que no podrá mejorar su situación actual y eso es lo que vamos a hacer». Amat amenazó al PSOE con retirar una de sus dos dedicaciones exclusivas, al afirmar que «a lo mejor le corresponde perder una» y criticó a Manolo García por no haber adoptado «medidas» antes, para haber evitado la crisis abierta por la marcha de uno de los concejales socialistas.

Desde Ciudadanos se mantuvo una posición equidistante con este tema y su concejal, Roberto Baca, reconoció debate sobre «lo que es justo» dentro de su partido. Dijo entender que puede haber una «merma» en el PSOE, pero que «tampoco podemos ver una merma en los derechos adquiridos de una concejal» y por ello anunció su abstención en los dos puntos.

Más beligerante se mostró la portavoz de Tú Decides, quien apeló al «compromiso ético de una persona que se ha presentado por una lista» y por tanto «lo que éticamente tiene que hacer es dejar el acta, porque la gente lo que votó fue un partido».

Mencionar por último, que en cuanto a la composición de las comisiones informativas, el acuerdo adoptado fue que María José López podrá asistir a todas ellas, pero para evitar que su voto pueda ser determinante en las mismas, algo que incumpliría el Pacto Antitransfuguismo, se acordó que su voto sea nulo en caso de empate entre los demás partidos, algo criticado por la oposición por considerarlo poco democrático.