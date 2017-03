El pleno analizará hoy el nuevo estatus de la concejal tránsfuga del PSOE, María José López

El Ayuntamiento de Roquetas celebra este martes por la mañana una nueva sesión plenaria de carácter extraordinario, en la que destacan los asuntos relativos al nuevo estatus que tendrá María José López, la concejal tránsfuga del PSOE que como se sabe se dio de baja como militante y abandonó el Grupo Socialista en el Consistorio hace unos días.

En concreto, en la sesión se dará cuenta del escrito presentado por López solicitando garantías como concejal no adscrito, una vez que ha abandonado la disciplina de su grupo. También se tratará la configuración de derechos del concejal no adscrito, que entre otras cosas conservará la liberación de que gozaba como número 2 del Grupo Socialista, además de asistir a las comisiones informativas, por las que también cobrará dietas.

Se trata de uno de los asuntos más destacados de una sesión que como se sabe, ya empezó siendo polémica la semana pasada cuando se convocó, ya que el alcalde, Gabriel Amat, optó por convocarla de carácter extraordinario lo que imposibilita que los grupos municipales puedan presentar mociones de urgencia, como vienen haciendo en esta legislatura para esquivar la lentitud con la que el Consistorio trata sus propuestas, que en algunos casos se lleva años de gestión. Amat se negó, según denunciaron PSOE, IU y Tú Decides, a incluir en el orden del día la moción sobre la anulación de la subida del agua, que ya intentaron presentar sin éxito el pasado enero.

La sesión además, no incluirá punto de ruegos y preguntas, algo que no suele ser habitual, ya que los plenos ordinarios lo tienen incluido siempre y, para evitar las quejas de los partidos, también se suele incluir en el orden del día de los ordinarios, pese a no ser obligatorio.

En el orden del día sí habrá propuestas que tendrán que ser ratificadas por los grupos para su inclusión en el orden del día. Una de ellas es la relativa al Día de la Mujer, con la aprobación de un manifiesto apoyado en principio por todos los partidos, es decir, PP, PSOE, IU y Ciudadanos, salvo Tú Decides, que decidió desmarcarse del escrito, como ya informó IDEAL. Las otras dos mociones han sido presentadas por Izquierda Unida, una tratará una propuesta para el desbloqueo del hospital y otra para solicitar un régimen de visitas a la depuradora.