IU denuncia descoordinación y diferencias entre Ayuntamiento y Dragados en Los Bajos

Izquierda Unida de Roquetas de Mar ha denunciado descoordinación, cambios de criterio, enfrentamientos con la adjudicataria y numerosos problemas en el parque de Los Bajos que podrían explicar su anómala situación, al estar aparentemente terminado y siendo usado por los vecinos, pese a seguir vallado.

Entre otras cuestiones, la formación de izquierdas denunció que el Ayuntamiento no respetó por fases programado en su día, al incluirse en esta actuación tres proyectos diferentes, como ha venido informando IDEAL desde que se planteó. Es decir, el parque de Los Bajos, el entorno de calles y la zona de la Plaza de Toros y el pabellón, correspondían a diferentes fases del proyecto, pero el Ayuntamiento decidió iniciarlas todas a la vez, con el consiguiente caos de accesos y movilidad peatonal que los vecinos llevan sufriendo desde hace casi dos años, como han denunciado en innumerables ocasiones partidos y colectivos vecinales.

La formación desveló estos días, entre otras cosas, que el mismo día que se iniciaron las obras, el 28 de septiembre de 2015, el Ayuntamiento de Roquetas inició el proceso de rescisión del contrato de obra ante los supuestos incumplimientos de la empresa adjudicataria, Dragados, pero posteriormente daría marcha atrás, según consta en el expediente de la obra. Las obras debieron iniciarse el 30 de abril de 2015, que es cuando se firmó el acta de replanteo de las mismas, pero el Ayuntamiento decidió retrasar su inicio hasta el 1 de septiembre de ese año, lo que motivó una queja de la empresa adjudicataria.

Pese a que el inicio previsto por el Consistorio era el primer día de septiembre, las obras no comenzaron hasta casi un mes después «dado que el Ayuntamiento hasta esa fecha no había dejado libre el predio de la obra de elementos, como fue el caso del vehículo de Protección Civil. Además, durante ese mes, trabajadores ajenos a la contrata, estuvieron desmontando y retirando elementos metálicos correspondientes a las torres de alumbrado del campo y de rejas, lo que motivó la queja del contratista», desveló IU.

Los desencuentros no acabaron ahí, ya que también se ha conocido a través del expediente, que hubo enfrentamientos entre el equipo de Gobierno, la dirección de obra y la empresa sobre el Plan de Gestión de Residuos no sabiendo a quién imputar su redacción y litigando por la construcción o no de una planta de tratamiento de residuos de la obra en el mismo sitio, «lo que revela el grado de descoordinación existente», valoró el concejal de IU, Juan Pablo Yakubiuk.

Ante todo este cúmulo de circunstancias, que aparecen reflejadas en el expediente de la obra, IU calificó de «alucinante» la respuesta dada por la teniente de alcalde y responsable del área del que dependen los trabajos, Eloísa Cabrera, que a las preguntas sobre los retrasos cargó contra la empresa, a la que acusó de querer «tomar el pelo» al municipio. «Ahora resulta que la responsabilidad de los retrasos obedece a misteriosos intereses de constructoras que intentan aprovecharse de los roqueteros», lamentó Juan Pablo Yakubiuk, quien consideró que la afirmaciones de Cabrera responden a la «enésima táctica del PP de Roquetas, que recurre al victimismo ante la acumulación de errores, marchas y contramarchas y decisiones erróneas tomadas en la gestión de la obra de Los Bajos».

Desde IU se volvió a criticar un proyecto que «peca de megalomanía» y que «no responde a la necesidad de los vecinos de tener más zonas verdes y no de hormigón». Y en vista de las circunstancias, exigió la rescisión del contrato con Dragados y la reclamación de indemnizaciones por «los daños y perjuicios para compensar a los vecinos y establecimientos afectados por el retraso». Unas peticiones de responsabilidades que a juicio de la formación de izquierdas, también debería aplicarse a «los proyectistas y dirección de obra, además de los concejales que dieron esas órdenes y contraórdenes».