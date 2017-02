Amat: "Agentes de la policía, entren para adentro"

Fue en el pleno de la semana pasada en el que se trataron varios asuntos urbanísticos en el Ayuntamiento de Roquetas. Se debatía el desarrollo urbanístico de la zona comprendida entre La Molina y Las Lomas, lugar en el que IU lleva años denunciando las carencias de un estrecho camino que cada día recorren cientos de escolares que se dirigen a los tres centros educativos que afectan a ese eje. Tras la intervención del concejal Juan Pablo Yakubiuk que criticó la situación y consideró que en la aprobación de una innovación al PGOU no se había aprovechado para obligar a los promotores a incluir la mejora del camino en el proyecto, el alcalde respondió dudando de las capacidades de Yakubiuk como arquitecto, lo que motivó la intervención de éste para acusarle de "insultarle", algo que Amat negó. El primer edil respondió muy alterado y llamando inmediatamente a los agentes de la Policía Local que suelen estar a la entrada del salón de plenos, para amenazar al edil de IU con expulsarle de la sesión: "agentes de la policía entren para adentro -dijo Amat- o se calla usted y no interrumpe al presidente de la Corporación o lo echo a la calle. No le voy a dejar decir nada porque no tiene la palabra", dijo el alcalde respondiendo a las quejas de Yakubiuk.

El vídeo se ha hecho viral estos días, generando numerosas reacciones. Para uno dsergioe sus protagonistas, "este tipo de actitudes, que cada día van a más, denigran la imagen de Roquetas y la calidad democrática", explica Yakubiuk a IDEAL.

"El pleno no deja de ser el máximo órgano de representación y decisión del Ayuntamiento", apunta el concejal de IU, que considera que esta violenta reacción es una muestra de "como entiende el alcalde que hay que responder a la oposición, Amat cuando se queda sin argumentos ataca a la persona y de ahí mi queja de que rectificara. Roquetas no se merece ser presidido por una persona con estas actitudes y que lamentablemente cada día van a más, entiendo que porque la presión de IU está haciendo que pierda los papeles". Para el concejal de IU, la reacción del alcalde "nos retrotrae a otros tiempos de hacer política, donde el ordeno y mando, el grito y la imposición era la norma, que parece ser que es lo que añora Gabriel Amat".