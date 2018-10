María José López recurre al Defensor del Pueblo para que no la llamen 'tránsfuga' La edil no adscrita denuncia una campaña de acoso contra su persona, mientras que IU aseguró que remitirá un escrito al Defensor del Pueblo para «desmontar su campaña de victimismo» J. VALDIVIA / EFE ROQUETAS DE MAR Jueves, 11 octubre 2018, 09:04

El Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la queja presentada por la concejal no adscrita del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, María José López Carmona, por el «acoso» y conductas «impropias» hacia ella de los grupos políticos IU, PSOE y Tú Decides. La edil presentó ayer el informe que ha remitido al Defensor del Pueblo ante lo que considera un «menoscabo continuado de sus derechos como concejal y de su honor como persona, de una manera incesante y acosadora, hechos que -según su criterio- no pueden estar permitidos».

López recordó que hace año y medio dejó las filas del PSOE y pasó a tener la condición de concejal no adscrita, asegurando que durante ese periodo ha sufrido, «peticiones para estar fuera del orden protocolario» como no ir con el resto de miembros de la Corporación, no sentarse con ellos o entregar premios, no asistir a eventos o reuniones, o que la prensa no de cobertura a sus noticias, entre otros.

Además, consideró que una de las cuestiones más graves es el rechazo a debatir sus propuestas. «Con ello solo pierde la ciudadanía, y no estamos aquí para eso, nuestra labor como concejales es buscar el bienestar ciudadano y no trabajar en estrategias político-partidistas», añade.

Por ello remitió un expediente al Defensor del Pueblo con cerca de 200 folios justificativos de actitudes «impropias de responsables políticos hacía la labor de un concejal», entre ellos, denunció que se use el término 'tránsfuga' para referirse a ella.

IU responde

Izquierda Unida de Roquetas de Mar desmintió ayer «tajantemente» las acusaciones de la «concejal tránsfuga» ante el supuesto «acoso» que aseguró estar sufriendo. La formación aseguró que «desde su salida del grupo político con el que se presentó a elecciones (PSOE) y desde su cambio de orientación política apoyando todas las iniciativas del PP, nuestro grupo solo ha estado exigiendo al alcalde que haga cumplir el pacto antitransfuguismo firmado por PP, PSOE, IU y más formaciones políticas».

La formación, que anunció que remitirá al Defensor del Pueblo un escrito, defendió «desmontar la campaña de victimismo» de la edil, «principal apoyo» del equipo de Gobierno de Gabriel Amat. Además, sobre el término 'tránsfuga', citó la definición de la RAE: «Persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato».