María José López vuelve a criticar a PSOE, IU y Tú Decides por negarse a tratar sus propuestas

La concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Roquetas y las formaciones de PSOE, IU y Tú Decides, han vuelto a protagonizar un enfrentamiento al negarse nuevamente estas últimas a tratar y apoyar una propuesta de María José López, en cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo, que deja claro el compromiso de los firmantes, incluido el PP, de no apoyar ninguna propuesta que venga de ediles tránsfugas, como es el caso de López.

Ante lo ocurrido, la edil acusó a las tres formaciones de «dar una patada» a la Plaza de Colonización y a la historia de Roquetas. La concejal tránsfuga acusó a los tres partidos de «oponerse» al traslado de dependencias municipales a la Plaza de Colonización o Plaza Alcalde Pomares.

López Carmona ha sido muy crítica con el posicionamiento de IU, PSOE y Tú Decides «no les ha temblado el pulso para decir no al desarrollo urbano de una barriada importantísima, el Barrio de Colonización de Roquetas de Mar, de familias humildes que levantaron nuestro municipio en los años 70 y 80, una plaza y unos vecinos abandonados al descontrol y el deterioro continuado de un barrio emblemático». Para López Carmona «cuando los partidos tienen la oportunidad de darle utilidad a la política, de darle utilidad pública al sueldo que cobran, de darle utilidad a sus decisiones y que ellas provean beneficios a nuestros vecinos y no se hace, es que simplemente no tienen utilidad, deberían abandonar y marcharse»

La concejal tránsfuga también criticó que votaran en contra de «hacer un Plan Especial de Mejora de nuestros barrios de más solera, Barrio Bajo, La Norieta Y el Puerto, barriadas históricas de Roquetas de Mar, reductos destacables de los desarrollos urbanos de finales del siglo XIX y principios del XX, que son un legado a proteger para nuestros hijos, y que aún existen y debemos cuidarlos, antes de esperar a que se destruyan y que sólo sean maquetas de un museo». Una propuesta que la edil copió literalmente de otra presentada por el PSOE hace cerca de dos años, según denunciaron ayer también los socialistas, y que se ha tratado en tiempo récord, mientras que la del PSOE, el PP asegura que no sabe dónde está.

El caso de esta propuesta la concejal tránsfuga reconoce que copió literalmente la moción del PSOE, algo que justificó por el hecho de que «la redacté formando parte del PSOE, la elaboré con todo el cariño del mundo porque uno de los Barrios que quise que entraran en el Plan es el Barrio Bajo, donde me he criado y donde aún residen muchos de mis familiares y vecinos, después volví a presentarla en nombre propio como concejal no adscrita dada la importancia de la misma, por lo tanto jamás pensé que fuesen a votar en contra».

Por otro lado, la edil puso de ejemplo de su forma de «hacer política» su apoyo a una moción del PSOE para crear un centro de emprendedores municipal. «Mi voto ha sido decisivo para aprobar que las empresas puedan disponer de oficinas y algunos servicios de manera gratuita, y como es bueno para la creación de empleo y beneficia a mis vecinos mi voto ha sido favorable, y en ningún caso he tenido en cuenta qué partido político la ha presentado, he considerado que esa era mi obligación y así he actuado».

También informó igualmente que apoyó una propuesta relativa a la Ley de Contratos de la Administración Publica que establece la creación de la Junta de Contratación y de la Mesa de Contratación, su establecimiento permanente y sus reuniones periódicas, permitirán agilizar los procedimientos que deben llevarse a cabo para la contratación pública de contratos menores, ademástendrán publicidad en la Web municipal y sus actuaciones estarán abiertas a la asistencia de público en general.