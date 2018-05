María José López aplaude la bajada del coeficiente del IBI anunciada por Amat La edil asegura querer ser «la primera» en apoyar la medida del PP, antes de la celebración de la Comisión de Hacienda R. I. ROQUETAS DE MAR Viernes, 18 mayo 2018, 08:59

El anuncio realizado hace unos días por el PP sobre la intención de bajar el coeficiente que se aplica en el IBI con el fin de suavizar la subida y, a ser posible, bajar los recibos del próximo año, ha sido bien recibido por la concejal no adscrita, María José López. La ex concejal socialista no ha esperado a la Comisión de Hacienda prevista para el próximo lunes y ayer por la tarde anunció su intención de ser «la primera en anunciar el apoyo a dicha propuesta».

Para López «es fundamental que exista un equilibrio entre la contribución que realizan los ciudadanos a las arcas municipales, en forma de tasas e impuestos, y los servicios que se prestan por parte de la administración, porque conseguir ese equilibrio demuestra la eficiencia en la gestión municipal».

En este sentido, la no adscrita recordó que «hace mucho tiempo que se viene hablando de la necesidad de bajar el IBI, en nuestro municipio, sin embargo, los ajustes realizados no han visto su reflejo en una bajada del recibo de la contribución que llega a las casas de nuestros vecinos cada año». Sin embargo, López se ha referido a los anuncios realizados recientemente por el PP de Gabriel Amat, destacando que de cara al próximo ejercicio coincidirán la revisión a la baja de los valores catastrales con la propuesta de bajada del Tipo Impositivo que aplica el Ayuntamiento a dichos valores, «por lo tanto, los ciudadanos de Roquetas de Mar, sí podrán comprobar que pagarán menos en el recibo que se devengue en 2019», anunció la concejal no adscrita sobre las medidas anunciadas.