López Carmona recoge opiniones sobre el futuro del cuartel del centro de Roquetas La edil no adscrita defiende la necesidad de dar vida al centro y considera una oportunidad su próximo traslado Martes, 22 mayo 2018, 10:48

López Carmona ha iniciado una campaña de recepción de propuestas sobre las posibilidades del Cuartel de la Guardia Civil «como detonante para la revitalización del centro histórico de Roquetas de Mar». La edil considera «muy importante» que el casco histórico de la localidad «remonte definitivamente, y se convierta en un lugar apetecible para pasear, recorrer sus calles y comercios, sea centro social, de encuentro de familias, niños, jóvenes y mayores que se acerquen a disfrutar del mismo porque esta es la filosofía de las ciudades modernas dedicadas al uso y disfrute de los vecinos y visitantes».

María José López Carmona comenta que «han sido muchas las iniciativas presentadas a favor de esa revitalización, en ocasiones demandando pequeñas mejoras cuyas acometidas beneficiarían la situación de algunos comercios o servicios que se prestan en el centro, como el cambio de sentido de alguna calle o permitir el paso a los taxis, potenciar la instalación de grandes y atractivas cadenas comerciales o hacer realmente un Plan de reactivación, que contemple la bonificación de impuestos, la implantación de servicios administrativos, la dinamización de la zona y un largo etcétera, como campañas de promoción a la incorporación de recorridos peatonales que enlacen centro histórico, Mercado de Abastos, Plaza de Toros, parque de los Bajos y avenidas comerciales».

Pero para López Carmona «el tiempo pasa, la desesperación de los vecinos crece y la situación no mejora, por eso el traslado del Cuartel de la Guardia Civil puede ser un antes y un después para el centro de Roquetas de Mar , y no nos podemos permitir equivocarnos en las decisiones que se tomen al respecto, por ello he querido abrir a la participación ciudadana la necesidad de analizar lo que tenemos, examinar las carencias y buscar las mejores opciones para ese gran espacio que se va a liberar en pleno centro de Roquetas de Mar»

Según afirma la concejal no adscrita «el entorno del Cuartel de la Guardia Civil ya consta de la previsión de un Museo que en breve se instalará en la Plaza del Ayuntamiento, hay un alojamiento turístico (Pensión Juan Pedro), tenemos Casa de la Juventud, Biblioteca Municipal, colegio, el Salón Parroquial que genera también bastante movimiento de niños (catequesis), oficinas municipales, plazas y parques infantiles, zona peatonal, y parking, entre otros. Por otro lado, si examinamos los problemas, faltan de comercios (tiendas y hostelería) y necesitamos más flujo de personas y conseguir una mayor permanencia en las calles de esas personas para poder reactivar el comercio. Por lo tanto, hay que apuntar opciones que favorezcan o sean atractivas a la generación de recorridos peatonales, familias, niños, mayores y su permanencia en la zona, puede ser una instalación educativa, deportiva, comercial o zona verde pero es una oportunidad muy importante para el centro y debe ser algo que se decida teniendo en cuenta la opinión de los vecinos, asociaciones y agentes implicados».

Por todo ello, María José López ha abierto un debate público para que la ciudadanía se pronuncie sobre las mejores posibilidades para el espacio liberado y la integración en su entorno, y con posterioridad se dará traslado al equipo de Gobierno para su conocimiento, ha asegurado, aunque no ha precisado los medios que se usarán para esa campaña de participación y debate.