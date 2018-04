López Carmona acusa a los partidos de la oposición de «politizar» la seguridad La edil tránsfuga ha mostrado su apoyo a los planes anunciados por el PP R. I. Martes, 3 abril 2018, 12:49

La concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Roquetas, María José López Carmona, valoró este lunes el anuncio del despliegue de nuevos efectivos de la Guardia Civil a cambio de descartar la comisaría de Policía Nacional, anunciado la semana pasada por el Gobierno y el alcalde, Gabriel Amat. En concreto, la edil tránsfuga ha apoyado los planes del PP y ha arremetido contra el resto de fuerzas políticas que criticaron la falta de comisaría, asegurando que «con la seguridad no se puede jugar, no se puede politizar, no se pueden decir medias verdades y lo peor de todo, no se puede generar inseguridad entre la población».

López Carmona consideró «lamentable» que lo que califica de «buena noticia», como es la llegada de nuevos efectivos de la Guardia Civil «se haya convertido en un fuego cruzado entre partidos políticos que no han tenido clemencia a la hora de crear inseguridad y malestar entre la población o en desprestigiar alguno de los cuerpos».

«A la sociedad poco le importa que vistan de verde o de azul, nuestros vecinos quieren que cuando se les necesite respondan rápido e interventan en la solución a los problemas que tenemos», afirmó López.

La concejal no adscrita mostró su apoyo a la planificación anunciada, considerando que «si los estudios refrendan que aumentar efectivos de la Guardia Civil será un paso más importante para Roquetas que otras opciones en este momento, yo estaré ahí, igual que estaré en una ampliación de la Policía Nacional cuando esta fórmula sea viable, y que estoy en el aumento de policías locales y dotaciones».