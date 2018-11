Licitada la construcción de un edificio polivalente municipal para dar servicio a la zona del Puerto

Sin espacio para los mayores en Aguadulce

Uno de los lugares en los que todavía no está resuelta la necesidad de espacios públicos para asociaciones y colectivos es Aguadulce. Los mayores de esta parte del municipio no tienen un lugar específico para ellos y por el momento se tienen que conformar con usar la cafetería del edificio de Usos Múltiples de Aguadulce. Una solución que no es la más idónea, como se pudo comprobar este pasado verano, cuando la cafetería del edificio cerró durante un mes por vacaciones, obligando a los mayores que usaban el espacio a trasladarse esas semanas a un pequeño despacho en el que ni siquiera había aire acondicionado, según denunciaron algunos de ellos a IDEAL. Un problema que se da pese a que en su día los mayores de Aguadulce sí tuvieron una sede para ellos, que acabaron cediendo al Ayuntamiento a cambio de un lugar en el edificio de Usos Múltiples construido en su momento. Las carencias actuales están generando un enorme malestar en el colectivo, como denunciaba esta semana Ciudadanos, sobre la necesidad de espacios adecuados para las personas mayores del municipio roquetero.