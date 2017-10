Jornada sobre el papel de la mujer enel «masculinizado» sector agrícola Organizada por Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, Amfar, en colaboración con el Ayuntamiento, se celebró en el Castillo de Santa Ana J. VALDIVIA Martes, 17 octubre 2017, 11:36

La Concejalía de Agricultura y Pesca del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y el colectivo Amfar Almería, con la colaboración de la Diputación de Almería, celebraron ayer lunes en el Castillo de Santa Ana una jornada de análisis y exposición sobre la participación de la mujer en el mundo agrario para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural.

Durante el acto, la presidenta de AMFAR, Adoración Blanque, aseguró que «a pesar de que las mujeres suponen un 43,28% de los trabajadores del sector agrario, en las asambleas cooperativas solo hay un 13,9% de mujeres y solo un 3,5 en consejos rectores de cooperativas».

Unas cifras que responden a que se percibe que el sector se encuentra «altamente masculinizado, y hay una falta de información y baja motivación, entre otros factores».

Los ponentes animaron a las mujeres a «liderar el cambio» necesario. Así lo manifestó por ejemplo el presidente de ASAJA, Francisco Vargas, durante la clausura de la jornada, en la que estuvo acompañado por el alcalde y presidente provincial, Gabriel Amat y el concejal de Agricultura roquetero, José Galdeano, entre otros representantes políticos.

«El milagro de Almería es el milagro de sus mujeres, pero su relevancia no se refleja en las cifras: en Andalucía hay 48.000 hombres en la agricultura, frente a 13.000 mujeres, de las que el 50% está en el paro o no tiene actuación directa en una explotación», dijo Vargas, quien felicitó a los impulsores de la iniciativa por dar visibilidad a la mujer. El alcalde de Roquetas se expresó en los mismo términos al asegurar «que esto es lo que hemos visto y seguimos viendo en tantas mujeres, cuya jornada laboral no acaba en el campo sino que continúa en casa. Ellas son las que han logrado que nuestra provincia sea lo que es hoy», dijo. La jornada contó además con una exhibición de cocina en directo a cargo de Yolanda García, chef del restaurante roquetero Alejandro, que cuenta con una estrella Michelin. La chef elaboró un menú con productos autóctonos como pimientos, calamares, gurullos o higos.