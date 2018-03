Izquierda Unida y Tú Decides trabajan en una candidatura conjunta para las municipales

La ex socialista López Carmona se presentará con ‘Roquetas SI’

Otro movimiento conocido estos días de cara a las próximas elecciones municipales es el de la aparición de una nueva formación fundada por la ex concejal socialista y actual no adscrita en el Ayuntamiento de Roquetas, María José López Carmona. Se trata de ‘Roquetas SI. Soluciones Independientes para Roquetas de Mar’. La edil estuvo arropada en la presentación por familiares y amigos, así como antiguos políticos del municipio cuyos nombres no han trascendido por el momento. López Carmona aseguró que la nueva formación «no quiere llegar para quedarse en la oposición» ya que «vamos a gobernar; con un equipo fuerte de personas independientes, con propuestas serias y con el respaldo de la ciudadanía, garantizaremos el futuro para Roquetas de Mar». La actual concejal no adscrita defendió su «política diferente, de cercanía, de escuchar a la gente y abierta a la participación» que a su juicio ha llevado a cabo desde que dejó las filas socialistas, lo que en su opinión ha supuesto «dar utilidad a la política, apostando por las necesidades ciudadanas y trabajando por incorporar mejoras a todos los temas importantes para Roquetas de Mar».