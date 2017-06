Investigan a medio centenar de personas por hurtos en Roquetas Imagen de archivo. / EFE Cambian las etiquetas de los precios en prendas de vestir y también en productos de alimentación M. C. Almería Viernes, 30 junio 2017, 01:37

Desde el pasado mes de abril y en apenas dos meses la Guardia Civil ha investigado a medio centenar de personas como presuntas autoras de hurtos y estafas (cambiando las etiquetas de los precios) cometidas todas en comercios de un centro comercial instalado en el término municipal de Roquetas de Mar. Fundamentalmente se trata de pequeños hurtos, en su mayoría de productos de vestir, si bien también los hay de alimentación. En todos ellos se han presentado denuncias ante el cuartel de la Guardia Civil. También se ha observado como algunos de los investigados han cambiado las etiquetas a algunas prendas de vestir intentando pagar un precio inferior al que corresponde, lo que supone un delito leve de estafa.

La Comandancia ha alertado de la «extendida la falsa creencia» de que si el personal de seguridad sorprende 'in fraganti' al autor y en ese momento devuelve la prenda u objeto, no hay ninguna repercusión legal. «La realidad no es esa, ya que la presentación de la denuncia conlleva en todo caso la investigación del autor del hurto por la comisión de un delito», indicaron. La Guardia Civil mantiene varias líneas de investigación abiertas al objeto de esclarecer los hurtos denunciados durante esas fechas.