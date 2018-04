Las inversiones del Estado en el municipio enfrentan a PP y PSOE El PP destacó la inversión en comunicaciones y seguridad, mientras el PSOE reprochó su escasa cuantía y recordó que algunas obras del Estado las ha pagado el Ayuntamiento JULIO VALDIVIA Lunes, 9 abril 2018, 12:45

El Partido Popular de Roquetas, de la mano del diputado Juan José Matarí, salió ayer a defender los Presupuestos Generales del Estado en lo que se refiere a actuaciones relacionadas con el municipio roquetero.

Matarí, destacó de manera especial las partidas que se recogen para la mejora de las comunicaciones del municipio con proyectos que se vienen anunciando ya desde hace tiempo como el tercer carril de la A7 o la remodelación del enlace de El Parador para mejorar la conexión de esta Autovía del Mediterráneo con la variante.

Para el diputado popular, estas actuaciones, junto a la mejora del Cañarete «reflejan que el Gobierno de la nación sigue apostando por dotar a Roquetas de Mar de las conexiones necesarias, dada la importancia de sus sectores turístico y agrícola».

Así, Matarí mencionó la remodelación del enlace 429. «Se trata de un proyecto en el que se trabaja, como saben los vecinos de Roquetas, desde hace varios años y al que los PGE dan continuidad, para poder iniciar la culminación de un tercer acceso al municipio», explicó. En concreto, este proyecto, para el que el Gobierno ha previsto una inversión de alrededor de 9 millones de euros, cuenta en los presupuestos para 2018 con una partida de un millón de euros.

El PP de Roquetas también considero de «gran importancia» otro millón de euros que el Gobierno de España va a destinar a cuestiones como la mejora del sistema de protección contra desprendimientos en la N-340, la carretera del Cañarete, en el tramo de acceso al Puerto Deportivo de Aguadulce, «ya que el mantenimiento de esta carretera y la garantía de su seguridad es una prioridad para el Gobierno», apuntó Matarí.

La tercera partida destina 500.000 euros a la redacción de un proyecto para la construcción de un tercer carril en la A7, en el tramo de Roquetas de Mar-Almería. «Es un proyecto valiente y ambicioso, en el que el Gobierno del Partido Popular apuesta con dotación concreta», subrayó el diputado nacional.

Guardia Civil

El diputado y miembro del PP roquetero destacó por último la existencia de otras inversiones que ya se han ido anunciando para el municipio, como es la creación de uno de los cuarteles de Guardia Civil más importantes de España, con una importante inversión en personal, vehículos e incluso en la construcción de viviendas en el municipio.

Por todo ello, desde el Partido Popular del municipio se apuntó a que las cuentas de este año «son unos Presupuestos con un objetivo claro: seguir creando puestos de trabajo y dando estabilidad al conjunto de la nación», concluyó Matarí.

Una visión totalmente diferente a la del PSOE de Roquetas, formación que respondió a la valoración del PP lamentando la falta de inversiones para el municipio en los Presupuestos «por mucho que el diputado popular Juan José Matarí, quiera vender humo y propaganda», aseguró su portavoz, Manolo García.

Para García «la realidad es que estos siete años de Gobierno del PP han sido siete años perdidos para Roquetas, en los que no se ha conseguido ni el tercer carril, que ya empezó a diseñar el Gobierno de Zapatero, al igual que la comisaría; ni tenemos nuevo cuartel de la Guardia Civil, por mucho que ahora lo intente tapar Gabriel Amat regalando el Centro de Servicios Sociales que tanto nos costó que se abriera», dijo.

A esas actuaciones, el PSOE suma la ampliación de la depuradora «que sigue sin noticias y que junto a la nula inversión en nuestras costas, nos genera un problema medioambiental y compromete el desarrollo sostenible de Roquetas, y con ello nuestro futuro y nuestro turismo».

Desde el PSOE también se citó la remodelación del enlace 429: «un proyecto tan anunciado por el alcalde en todos estos años y que únicamente ha recibido pequeñas partidas a cuentagotas para continuar con los estudios que ya se iniciaron con el Gobierno socialista».

Por todo ello, desde el PSOE de Roquetas se aseguró que «nos engañan con partidas que no gastan o que son insuficientes para que se lleven a cabo las obras que anuncian. ¿Qué va a hacer el PP en el tercer carril de la A7 con la partida de los Presupuestos, si no da ni para hacer un proyecto?», se preguntó el portavoz socialista. «Lo único cierto es que el PP debería haber terminado con las colas de acceso desde la A7 a la variante desde hace tiempo y en 7 años no ha hecho nada y sigue habiendo colas», reprochó Manolo García.

Para el PSOE «en lugar de dar algo a Roquetas de Mar, lo único que ha hecho el Gobierno de Rajoy es llevarse el dinero de los almerienses y los roqueteros, ya que no sólo no invierte prácticamente nada, es que algunas inversiones que debería haber hecho las hemos pagado todos los vecinos, como el acceso a Aguadulce de la A7», recordó Manolo García. El portavoz socialista criticó, en este sentido, la «generosidad mal entendida» del alcalde, «que en lugar de defender en los despachos de los ministros que llegue a Roquetas de Mar lo que le corresponde, se dedica a gastar dinero municipal en obras que deberían incluirse en los Presupuestos Generales del Estado, mientras se dejan de prestar servicios que sí son de competencia municipal y por los que nos cobra unos impuestos que son de los más altos de Andalucía».