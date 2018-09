Fallece tras ser atropellado en la carretera de Los Motores, donde los vecinos llevan años pidiendo medidas Imagen de la carretera de Los Motores, donde ocurrió el siniestro que ha acabado siendo mortal. El atropello, el pasado viernes y posterior fallecimiento, ha desatado la indignación de unos vecinos que hace tiempo que alertan de la peligrosidad de la vía JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Lunes, 3 septiembre 2018, 12:28

Alrededor de las 10 de la mañana del pasado viernes un hombre de 88 años resultó atropellado en la carretera de Los Motores, concretamente cerca del semáforo existente en la zona de La Gloria. Se trata de un punto que hace tiempo que es conflictivo en cuanto a seguridad vial se refiere, ya que los vecinos llevan años reclamando medidas y presentando escritos, pero hasta el momento el Ayuntamiento ha rechazado adoptarlas.

La víctima del atropello no cruzó por un paso de peatones, según reconocía a IDEAL su hija. Tuvo que ser trasladado hasta el hospital de Torrecárdenas con el hombro roto donde permaneció en estado de observación las primeras horas, aunque acabó este sábado por ser trasladado a la UCI con seis costillas rotas, y numerosos hematomas en la cabeza. Según ha informado la familia a este diario, el herido ha fallecido por complicaciones surgidas tras los daños del atropello.

Lola Fernández, la hija del hombre atropellado, relató a IDEAL que hace años que junto a otros vecinos de la zona, están presentando escritos denunciando la alta peligrosidad de este punto, que cuenta con una curva bastante cerrada que dificulta la visibilidad. «Se alcanzan grandes velocidad porque los coches quieren pillar el semáforo en verde y aceleran, incluso se saltan el semáforo», explica impotente al ver que pese a los escritos, finalmente su padre es una de las víctimas de la situación que lleva años denunciando.

Resaltos

Al parecer, hace tiempo que se han pedido resaltos que obliguen a los vehículos a moderar su velocidad. El Ayuntamiento llegó a estudiar las peticiones, pero la Policía Local descartó tomar medidas porque «dijeron que no era necesario, que el semáforo ya regulaba la velocidad necesaria».

Fernández aseguró que no es la primera vez que se produce un atropello en este punto y dijo no entender que se diga que los resaltos no están permitidos, cuando sí se usan en otros lugares. «No sé si tiene que haber atropellos todos los días para que hagan algo», se lamentó a la vez que calificaba de «cosas de sentido común» las medidas que reclaman.

Otra de las cuestiones denunciadas es que las calles que tienen salida en la citada carretera de Los Motores tampoco son seguras, ya que apenas tienen visibilidad. Igualmente se denunció la supresión de aparcamientos en este punto de la vía, que en su momento también motivó numerosas quejas, y al final, la carretera se ha convertido en una calle en la que se alcanzan grandes velocidades que siendo incluso un problema que los residentes puedan descargar la compra o aparcar en sus jardines, por enseguida les pitan los conductores que usan la carretera.

«Esa calle se ha puesto imposible y peligrosa», denunció la hija de la víctima del atropello, que consideró que el Ayuntamiento «nos tiene abandonados».