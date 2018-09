El estado del cuerpo impide definir la procedencia del cadáver de una mujer aparecido en Las Salinas Paseo marítimo de Roquetas de Mar a su paso por Las Salinas. / IDEAL La autopsia será clave para determinar si se trata de una migrante fallecida en el mar ALICIA AMATE ALMERÍA Miércoles, 12 septiembre 2018, 01:09

Las vidas que se cobra el mar acaban en las orillas. No es la primera vez, y previsiblemente no será la última, en la que un cadáver es arrastrado hasta un arenal almeriense. Ayer, el lugar escogido por las olas fue la playa de Las Salinas de Roquetas de Mar. Minutos antes de las 13 horas, un particular alertó al servicio de Emergencias 112 sobre el avistamiento de una persona flotando en la citada playa roquetera. Estaba a la altura de la desembocadura de la rambla y la corriente marina estaba acercándolo a la arena. Tras recibir este aviso, hasta el lugar acudieron efectivos de Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y EPES 061.

La primera labor fue desplazar el cuerpo hasta la arena para evitar que la corriente del mar lo arrastrara de nuevo mar adentro, explicaron fuentes de la benemérita. En la primera inspección realizada, los agentes comprobaron que se trataba de una persona indocumentada. Además, el estado del cuerpo impedía determinar su sexo o su raza, por lo que no se descarta que hubiera pasado varios días en el mar.

Sería minutos después de la aparición de Guardia Civil y Protección Civil cuando los profesionales de los servicios sanitarios certificaron que se trataba del cuerpo de una mujer aunque, tendrá que ser la autopsia la que determine datos como su procedencia o edad. Alrededor de media hora después, tras activarse el protocolo, efectivos de Policía Judicial y el forense de guardia hicieron acto de presencia en la playa de Las Salinas para proceder al levantamiento del cadáver que tuvo lugar pasadas las 14.20 horas de ayer. Los servicios funerarios trasladaron el cuerpo de esta mujer indocumentada -por lo que no se puede determinar si se trata de una migrante naufragada- hasta el Anatómico Forense de Almería.