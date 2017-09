Duro enfrentamiento entre IU y PP por los empadronamientos irregulares El concejal de IU, Juan Pablo Yakubiuk afea la «pasividad» del PP con este asunto y el teniente de alcalde, José Juan Rodríguez le llama «mentiroso compulsivo» JULIO VALDIVIA Martes, 26 septiembre 2017, 08:32

Los empadronamientos irregulares en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, destapados por la Guardia Civil el pasado mes de julio y que habrían supuesto numerosas de gestiones fraudulentas, han generado esta semana un duro enfrentamiento entre el concejal de IU, Juan Pablo Yakubiuk y el segundo teniente de alcalde y concejal de Administración de la Ciudad, José Juan Rodríguez, con descalificaciones personales incluidas.

Todo arrancó en la Comisión de Administración de la Ciudad celebrada esta semana, cuando según la versión de Yakubiuk se interesó por las medidas que el Consistorio ha tomado, tras la presunta implicación de una funcionaria municipal en esos empadronamientos. Según él, José Juan Rodríguez «nos responde para nuestra sorpresa que la trabajadora sigue de baja y no se han tomado medidas, lo que nos parece muy llamativo».

Yakubiuk afeó en un posterior comunicado que el volumen de empadronamientos «no llamara la atención del alcalde», cuando ya se hicieron preguntas en 2011 por este asunto y consideró que la gravedad del mismo «debería ser objeto al menos de una investigación interna por parte del Ayuntamiento».

El concejal de IU desveló también que se preguntó si ha habido un requerimiento nuevo del juzgado y «respondieron que no, pero es más, el concejal del PP acabó reconociendo que al día de la fecha el Ayuntamiento no está ni personado como acusación ni como parte perjudicada, lo que nos parece gravísimo; ante un hecho como es el grave deterioro que supone falsear un padrón municipal, que es una de las bases de datos más importantes de un ayuntamiento, el PP no actúa», concluyó el edil.

Las críticas de Izquierda Unida generaron una airada respuesta del concejal de Administración de la Ciudad, que calificó de «rotundamente falsa» la versión dada por Yakubiuk en una nota de prensa en su opinión «plagada de mentiras», que calificó de «muy grave y preocupante». Rodríguez aseguró sobre el edil de IU que «se ha demostrado en distintas ocasiones que este concejal es amigo de faltar a la verdad y tergiversar los hechos, y ahora se comprueba que es un mentiroso compulsivo», afirmó.

Según su versión, «lo único que preguntó este concejal en la Comisión fue si la funcionaria investigada seguía de baja, la respuesta fue positiva y esa es la única verdad de todo el comunicado difundido por Izquierda Unida». Rodríguez afirmó que Yakubiuk «no sólo miente sobre las actuaciones del Ayuntamiento de Roquetas, sino que incluso es mentira que él hiciera las preguntas que él mismo afirma en el seno de la Comisión, por lo que las respuestas que dice que recibió no existieron y esa información inventada es rotundamente falsa».

El edil sí indicó que, ante el interés del PSOE por el asunto, en la Comisión anunció que el Ayuntamiento está preparando la documentación necesaria para personarse en el procedimiento judicial como parte perjudicada y que «no lo ha hecho antes por haberse suspendido la actividad judicial en el mes de agosto».

En cuanto a las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento hasta el momento sobre la operación de empadronamientos irregulares, el concejal y segundo teniente de alcalde, aclaró que el Área de Estadística ha comprobado ya «la práctica totalidad» de los 158 expedientes remitidos por la Guardia Civil. «Se ha comprobado cada domicilio y verificado y dado de baja aquellos que no han podido corroborar su domicilio, que no han sido todos ellos», aclaró.

En cuanto a la funcionaria investigada, José Juan Rodríguez también puntualizó que «el Ayuntamiento debe actuar una vez que finalice el proceso judicial, siempre con la premisa de la presunción de inocencia y no con la presunción de culpabilidad, que es lo que hace Juan Pablo Yakubiuk, que ya ha condenado a la empleada pública en este caso, antes de que lo haga un juez», criticó.

La respuesta de José Juan Rodríguez provocó ayer sábado la intervención de la coordinadora local de IU, Belén Pérez, quien en un nuevo comunicado calificó de «lamentable» la respuesta del teniente de alcalde por «recurrir al insulto y la crítica personal ante la mínima crítica política». Para Pérez, ello demuestra que Rodríguez «no está capacitado para estar en un cargo de esa importancia, si no sabe responder sin intentar matar al mensajero».

La coordinadora local de IU aseguró que «si IU miente, el señor Rodríguez sólo tiene que hacer públicos los acuerdos donde se inicie el expediente disciplinario alguno y donde se materialice la personación judicial como para perjudicada del Ayuntamiento».

Por último, Belén Pérez recordó el pasado televisivo de Rodríguez, quien antes de ser concejal dirigió la televisión municipal, y es en su opinión «ampliamente recordado por sus burdas manipulaciones y ataques a todo el que hiciera oposición a Gabriel Amat». La dirigente de IU lamentó que siga con estas «malas artes» en un puesto de mayor responsabilidad y «además desde el que aspira a ascender a la alcaldía».