C’s denuncia la «parálisis» de los consejos sectoriales y exige su funcionamiento Algunos llevan sin reunirse desde 2007 y según la formación naranja, aunque lo hagan el PP «hace caso omiso» de lo que allí se aprueba JULIO VALDIVIA Martes, 19 septiembre 2017, 09:34

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha instado recientemente al equipo de Gobierno del PP a que ponga en marcha los cuatro consejos sectoriales que existen en el municipio y que en algún caso lleva años sin reunirse. Concretamente se trataría del escolar, el agrario, el de mayores y el de personas con discapacidad. «La parálisis del equipo de Gobierno del PP y su desinterés por dar voz a los vecinos y las asociaciones de Roquetas convella que actúe a espaldas de los sectores representados en dichos consejos sectoriales», denunció la portavoz de la formación, Lourdes García.

Desde la formación naranja se emplazó a Gobierno municipal a «ponerse las pilas» y «no tener miedo» de la participación vecinal, ya que «son los vecinos quieren sufren los problemas diarios del municipio» y por tanto «no se puede gobernar sin escuchar a los ciudadanos que depositan su confianza en los partidos políticos el día de las elecciones».

El de Medio Ambiente sigue sin crearse Además de no convocarse en años los consejos ya creados, hay que recordar que desde la pasada legislatura existe el compromiso de crear un Consejo Municipal de Medio Ambiente. Su creación fue aprobada por unanimidad en el pleno, incluido el PP, tras la petición formulada por numerosas asociaciones y colectivos ambientalistas y de vecinos. Sin embargo, y pese a las reiteradas peticiones posteriores recordando el acuerdo plenario, el equipo de Gobierno del PP lleva años sin dar el paso para su creación.

Según las fechas denunciadas por Ciudadanos, el Consejo Municipal de Mayores no se reúne de 2007, mientras que el Agrario no lo hace desde 2012. En cuanto al de Personas con Discapacidad, se creó hace 7 años y «no se reúne ni anualmente», mientras que el Escolar, «la última reunión fue el año pasado y no sirvió para nada», dijo la edil de Ciudadanos. Para García, «ya no es que no se reúnan, sino que cuando lo convoca el Ayuntamiento hace caso omiso de lo que allí se aprueba».