Cs denuncia que lleva más de un año esperando información sobre el uso de vehículos oficiales Lourdes García, junto a uno de los vehículos oficiales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. :: R. I. El alcalde, Gabriel Amat, se comprometió a responder sus dudas en la junta de portavoces, pero hasta la fecha aseguran no haber recibido respuesta JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Viernes, 7 diciembre 2018, 13:07

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha vuelto a insistir esta semana en su denuncia sobre la opacidad y falta de transparencia en el uso de los vehículos municipales. En concreto, su portavoz, Lourdes García Garzón, ha denunciado que hace más de un año se pidió información al respecto y hasta la fecha no se ha recibido. «Hasta que no obtengamos una respuesta, no vamos a dejar de preguntar», advirtió la edil al respecto.

Así, García Garzón recordó que además de la pregunta hecha en febrero de 2017, se volvió a reclamar información en octubre de ese mismo año pasado, y también hace seis meses volvieron a preguntar por el asunto. «Lo hicimos en una junta de portavoces y el alcalde se comprometió personalmente con nosotros a ofrecernos una respuesta clara sobre los vehículos oficiales pero, medio año después, seguimos esperándola. En realidad, hace más de un año que iniciamos el tema, pero el compromiso personal por parte de Amat fue hace más de seis meses», dijo la portavoz de la formación naranja.

Para la edil esta falta de información y este silencio responden a una «nefasta gestión que necesitan mantener oculta» y se preguntó «¿por qué no quieren hablar claro sobre quién, cuándo y para qué se usan esos vehículos?».

Combustible

Además del uso de los vehículos, que el Ayuntamiento que presume de ser de los más transparentes de Andalucía lleva más de un año sin facilitar, otro de los puntos que han vuelto a recoger en esta pregunta es el referido al control del combustible. La formación liberal ha instado al equipo de Gobierno a ofrecer toda la información pertinente sobre este tema a los roqueteros. Datos como si existe algún sistema de suministro de combustible, cuál es el control de gasto de ese combustible, a cuánto asciende la factura anual de este servicio que tiene a su disposición el equipo de Gobierno y cuánto se gasta la administración local en la reparación y mantenimiento de estos vehículos.

«Consideramos que son preguntas sencillas, que no requieren un despliegue administrativo exagerado. Si existe algún control, los números deben tenerlos, por lo que pedimos que se aporten. Si tanto presumen de transparencia, que la apliquen de verdad», subrayó García Garzón quien, además, añadió que «el equipo de Gobierno tiene que dejar ya de lanzar balones fuera, de ofrecer falsas promesas y, tal como dijo el alcalde, debe dar las respuestas claras y concisas. No hay más».