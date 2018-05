IU denuncia que el PP está dando más valor a la entrevista que a los méritos y experiencia en las contrataciones de personal Sensi Marcos, concejal de IU en el Ayuntamiento de Roquetas. La formación también ha pedido explicaciones por la falta de publicidad y transparencia que está permitiendo la contratación de numerosas personas a un año de las elecciones municipales J. V. ROQUETAS DE MAR Miércoles, 23 mayo 2018, 16:49

Con las primeras contrataciones del I Plan de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ya en marcha, Izquierda Unida ha denunciado el «malestar» de numerosos vecinos por la «insuficiente información» existente a la hora de poder acceder a estos puestos, «debido a la escasa promoción realizada sobre el mismo y del desconocimiento de los motivos por los que no han sido seleccionados». Ello ha motivado una batería de preguntas presentadas por la coalición de izquierdas en las que se pide al equipo de Gobierno que se justifique la ausencia de «mayor transparencia y publicidad del plan», así como la regulación de reservar un cupo no inferior al siete por ciento de vacantes para personas con discapacidad, entre otras medidas.

Sensi Marcos, concejal de IU, aseguró al respecto que «gran cantidad de vecinos que están en paro tienen interés en participar en estos planes de empleo ya que supone una oportunidad de trabajo, sin duda, necesaria para muchos hogares« y ha recordado que el Estatuto Básico del Empleado Público establece el derecho y la igualdad en el acceso al mismo mediante los principios constitucionales de . Como de igualdad, mérito y capacidad. Por ello, y ante las dudas suscitadas, Marcos asegura haber pedido explicaciones al PP para que explique «cómo garantiza haber cumplido estos principios».

La edil ha comunicado también que «nos gustaría saber la razón por la cual el equipo de Gobierno no ha regulado en este plan la reserva de un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad». Un asunto que Sensi Marcos ha calificado de «falta de consideración, sensibilidad y compromiso con estas personas que tienen el derecho de inclusión social».

Otras de las críticas de la formación ha sido por un lado, la apertura del Plan no solo a vecinos parados sino también a personas que se encuentran en activo con la mejora de empleo y, por otro el ambiguo criterio llevado a cabo por la Comisión de Valoración, cuya constitución actualmente, no figura en ningún decreto. «Una de las respuestas que esperamos del equipo de Gobierno es la que justifique algo para nosotros incomprensible como que prevalezca la entrevista personal, con una puntuación bastante mayor, a la experiencia y formación de las personas. Esto significa que muchos de los solicitantes no estén en igualdad de condiciones. Y por ello desde este grupo reivindicamos más transparencia».