IU y Tú Decides recogen más de 1.400 firmas para pedir la comisaría de Policía

La necesidad y urgencia para la población de Roquetas de Mar de contar en el municipio con una nueva comisaría de Policía Nacional sigue siendo una de las principales reivindicaciones de las formaciones políticas de Izquierda Unida y Tú Decides -formada por Podemos, Equo y vecinos independientes-.

De este modo, cada tercer jueves de mes se continúa con la campaña de recogida de firmas ciudadanas en el mercadillo de Roquetas durante toda la mañana. Desde IU y Tú Decides se animó a la población a que acuda y rubrique esta reivindicación. De momento, más de 1400 vecinos ya lo han hecho.

Para Juan Pablo Yakubiuk, concejal de IU, se trata de «una reivindicación histórica que hemos hecho esté quien esté en el Gobierno central, Roquetas necesita una nueva comisaría tanto por el número de habitantes que tiene como por el porcentaje de delitos. Se trata de apostar por la seguridad de los vecinos».

Por su parte, desde Tú Decides, Toñi Fernández ha señalado que «los datos no mienten, Roquetas tiene una delincuencia muy superior a otros municipios con un número similar de habitantes, como puede ser El Ejido, que sí tiene comisaría». En este extremo, Fernández ha recordado que «a esto hay que añadir el gran aumento de población durante los meses de verano. Esta es una demanda de vital necesidad, no es de rigor que un municipio de más de 50.000 habitantes no tenga comisaría».

Ambas formaciones insisten en la urgencia de contar con este servicio de seguridad para los vecinos de Roquetas máxime cuando ya se cuentan con el suelo y el proyecto necesarios para ellos «tenemos gran parte del trabajo hecho y con la inversión del Ministerio para su construcción y una dotación de personal podría estar ya en marcha, no entendemos la demora y desidia del Gobierno».