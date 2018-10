El convenio para que la Junta haga el hospital sale adelante con el apoyo de todos menos IU y Tú Decides El Pleno guardó un minuto de silencio por la mujer asesinada el pasado 27 de septiembre en Roquetas. :: A. R. Las dos formaciones se abstuvieron por considerar que Roquetas necesita un hospital completo y no un centro de alta resolución JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Domingo, 14 octubre 2018, 12:55

El segundo convenio en un año para la construcción de un hospital en Roquetas consiguió esta semana más apoyos que el primero. Si a principios de año la sesión plenaria fue bronca al someterse a votación un acuerdo que implicaba que el municipio se hiciera cargo de la multimillonaria inversión que debería asumir la Junta, en esa ocasión, con la Administración autonómica dispuesta a hacer la obra, hubo más consenso y una unánime celebración por parte de la Corporación.

La única nota discordante la pusieron los concejales de IU y Tú Decides, que antes del debate del punto presentaron una enmienda en la que reclamaban que en lugar del HARE (Hospital de Alta Resolución y Especialidades) que figura en el convenio, se construya un hospital comarcal completo con hospitalizaciones de larga estancia y paritorios. La propuesta no salió adelante y ambas formaciones se abstuvieron en la votación del acuerdo.

Entre el resto de grupos hubo posturas muy similares de apoyo al proyecto y por primera vez desde que se está tratando el proyecto del hospital en esta legislatura, bastante sintonía entre el PP y el PSOE, ahora que la Junta asumirá la inversión, tal y como pedían insistentemente los socialistas roqueteros.

Las posturas del PP las defendió el segundo teniente de alcalde, José Juan Rodríguez, ya que el Pleno tuvo varias bajas populares, las de Eloísa Cabrera, portavoz; Luis Miguel Carmona, en Madrid firmando el acuerdo de turismo inteligente, y José Juan Rubí. Rodríguez recordó que su partido ha venido intentando desde hace «muchísimos años» que Roquetas tenga un hospital y por tanto, el acuerdo alcanzado es motivo de «congratulación» para conseguir un servicio «esencial y de vital importancia». José Juan Rodríguez defendió que «deberíamos darnos la mano todos los grupos para que lo tengamos cuanto antes». Además, defendió la ubicación del centro y tanto él como Gabriel Amat reconocieron que su idea es que fuera más grande y con paritorios, como se pidió desde el Ayuntamiento, pero la normativa y los planes de la Junta únicamente permiten ahora un HARE.

Desde el PSOE también se celebró el acuerdo para conseguir un «hospital comarcal y de proximidad» que «va a pagar la Junta de Andalucía, que es la administración competente». Así lo dijo su portavoz, Manolo García, quien apeló a la responsabilidad de los que piden un centro más grande asegurando que «en política hay que ser muy leales con la gente y los medios son finitos». El portavoz socialista consideró que «no tiene sentido» pedir paritorios cuando está a punto de abrir un hospital materno-infantil que ha costado 40 millones de euros.

Sobre los HARE, García dijo que son los centros con mayor valoración de los usuarios del sistema sanitario andaluz, con un 94,5 por ciento de aprobación y que el centro de Roquetas resolverá el 80 por ciento de los requerimientos de atención de los ciudadanos.

Ciudadanos, en boca de su portavoz, Lourdes García, celebró el acuerdo y aunque defendió un centro más grande, reconoció su dificultad teniendo en cuenta la normativa al respecto en función del número de habitantes y los centros del entorno. García sí recordó que hace 15 años que se habla de hacer un hospital que calificó de «fantasma» ya que «solo aparece en época de elecciones». La formación naranja dijo esperar que se actúe con «celeridad» para su construcción y defendió que con los 32 millones de euros ahorrados se mejoren servicios que sí corresponden al Ayuntamiento como los pluviales que tantos problemas han dado estos días, la limpieza, los parques o el carente servicio urbano de transporte.

En cuanto a IU y Tú Decides, sus respectivos portavoces, Ricardo Fernández y Toñi Fernández, defendieron la necesidad de que se haga un hospital completo, considerando que es «nuestra obligación» como concejales, no solo por el crecimiento de Roquetas, sino de toda la provincia y las limitaciones de los hospitales de Torrecárdenas y Poniente. En cuanto a la normativa, el portavoz de IU dijo que «hay excepciones para poder hacer un hospital comarcal donde no se puede, sobre todo en sitios turísticos». Ambos además, pidieron que los suelos no tuvieran cargas urbanísticas, ya que los del HARE acordado se obtendrán por un sistema similar al de los suelos de la Variante, vinculándolos a la urbanización de Las Salinas.

Por último, la edil no adscrita, María José López, defendió la firma del acuerdo ya que «es la propuesta que hay» y «llevamos mucho tiempo esperándolo», por tanto, si en febrero lo apoyó pagándolo el Ayuntamiento, ahora más aún, al pagarlo la Junta, que es la competente.