ROQUETAS DE MAR El concejal de Empleo asegura que no se ha contratado a ninguna persona «ligada al partido del equipo de Gobierno» José Juan Rodríguez, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Roquetas. El edil sale al paso así de las críticas realizadas sobre las contrataciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento por parte de Cs e IU, aunque sólo ha aludido directamente a la formación naranja J. V. ROQUETAS DE MAR Miércoles, 23 mayo 2018, 17:05

El concejal de Recursos Humanos y Empleo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, José Juan Rodríguez, ha salido al paso de las críticas realizadas desde la oposición sobre el Plan de Empleo y el supuesto uso «partidista» de las contrataciones. Rodríguez, que no ha respondido a la denuncia de IU sobre el mayor peso que tienen las entrevistas personales sobre la experiencia y la formación, sí ha querido mostrar su «sorpresa» por las declaraciones realizadas por la portavoz de Ciudadanos. «Un plan de empleo que es un hito en el municipio y que ha sido promovido por primera vez desde el Ayuntamiento con los votos favorables de los concejales de todos los grupos, incluido Ciudadanos», ha recordado.

Para Rodríguez, «llama la atención que este grupo, Ciudadanos, esté en contra de la creación de empleo público, siendo éste el tipo de empleo que da mayor calidad, mayores prestaciones y mayor seguridad jurídica». «El equipo de gobierno, por contra, no solo cree en el empleo público, sino que lo potenciará cada vez que le sea posible», ha remarcado.

Precisamente, continúa el concejal, «con este plan se reduce la precariedad laboral», pero no solo eso, sino que «se ha querido que los programas presentados den oportunidades a personas con experiencia y formación; de tal forma que el equipo de gobierno ha buscado premiar a las personas que se esfuerzan por mejorar en su trayectoria laboral y no entendemos qué puede haber en contra de este objetivo».

Rodríguez ha mantenido que el Plan de Empleo Municipal ha sido elaborado «a imagen y semejanza» del de la Junta de Andalucía, «con la única novedad de que se incluye la posibilidad de mejora de empleo», con baremos y ofertado a través de las personas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo, con todos los apartados cumplimentados.

«Como concejal, quiero agradecer a los funcionarios del SAE y del propio Ayuntamiento por la objetividad, la independencia y el esfuerzo que han realizado en la selección del personal», ha valorado el concejal.

En este sentido, y en cuanto «al llamativo titular de las declaraciones de la portavoz de Ciudadanos, que habla de un plan de empleo 'partidista', sin que posteriormente aclare a qué se debe esa acusación, puedo confirmar que no se ha empleado en este plan a ninguna persona ligada al partido del equipo de Gobierno», ha dicho Rodríguez.

El concejal ha expresado su «tristeza» por el hecho de que Ciudadanos aporte unos datos de paro sin actualizar, «ya que en el mes de abril de 2018 el índice de paro es del 16,85%, más de dos puntos por debajo del de octubre al que se refiere este grupo».

También ha considerado «lamentable» que la portavoz no haya preguntado «ni se aclare» con este Plan de Empleo. «Se trata de una acción realizada con una inversión del Capítulo de Personal, Capítulo 1, de los Presupuestos municipales; y no de la partida llamada »Fomento del Empleo«, ha explicado José Juan Rodríguez.

De hecho, con la partida «Fomento del Empleo», ha recordado, se han llevado a cabo en los últimos años los distintos programas realizados en colaboración con la Junta de Andalucía en los que se han dado más de 700 empleos a parados de larga duración y personas en riesgo de exclusión social: «Son acciones paralelas, que no se excluyen la una a la otra: favorecer el empleo entre los más necesitados y, también, entre los más formados».

Por último, ha contestado a la portavoz de Ciudadanos que «en política no todo vale para agradar y confundir. El Ayuntamiento no es la casa de nadie. Cumplimos escrupulosamente todo lo que marca la ley, como no puede ser de otra manera». «Usted vaya aprendiendo», le ha pedido el edil.