Ciudadanos reclama partidas para empezar a acondicionar espacios de ocio para mascotas En Roquetas se han celebrado varias protestas para pedir espacios y playa para perros. :: J. VALDIVIA La formación considera que el Ayuntamiento ha desaprovechado la norma que desde 1990 regula estos espacios, a diferencia de numerosos municipios andaluces JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Lunes, 22 octubre 2018, 10:39

Ciudadanos (Cs) Roquetas de Mar ha reclamado al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la localidad la creación de espacios de ocio para mascotas, instalaciones cada vez más demandadas por la población.

La portavoz y concejal de la formación naranja, Lourdes García Garzón, recordó que «desde 1990, la normativa autonómica ya previó que los Consistorios creasen espacios señalizados para el paseo y esparcimiento de los perros, procurando su mantenimiento y seguridad higiénico-sanitaria. Fueron muchos los municipios de nuestra comunidad los que aprovecharon esta oportunidad, siendo pioneros en la creación de estos espacios. Sin embargo, en este tema, Roquetas de Mar también se ha quedado atrás», destaca la edil.

García Garzón dijo no entender que el equipo de Gobierno «mire hacia otro sitio, cuando está obligado a atender la creciente demanda social que existe», dijo con respecto a esta necesidad de espacios específicos para mascotas.

Desde Cs se volvía a insistir en este asunto con el registro de una nueva propuesta, en la necesidad de habilitar espacios de recreo para las mascotas y en la urgencia de habilitar una playa canina. Necesidades hasta ahora descuidades por el equipo de Gobierno, motivo por el que Ciudadanos ha pedido que se incluyan medidas «de una vez por todas» para cumplir este compromiso de cara a los presupuestos de 2019.

En concreto, para las cuentas del próximo año Cs reclama que contemplen una partida presupuestaria para la creación progresiva de estos espacios en los distintos núcleos urbanos del municipio, así como la playa canina. Igualmente, desde la formación naranja se ha propuesto que la regulación del uso y disfrute de estos espacios se realice mediante Bando de Alcaldía, lo que permitirá agilizar los trámites administrativos para el uso y disfrute de estas zonas, así como su incorporación a la futura ordenanza de playas, cuya actualización fue aprobada tras la iniciativa de Cs Roquetas de Mar en el Consistorio, sin embargo, aún está pendiente de ejecución por parte del equipo de Gobierno.

Para la edil de Ciudadanos, «una playa canina es un lugar ideal para que mascotas y dueños tengan un lugar de esparcimiento adecuado al tratarse de zonas alejadas del casco urbano y apartadas de los tramos habitados». Además, desde el momento en el que la Junta de Andalucía la cataloga como Playa Canina queda excluida para el baño de personas.

«Las desembocaduras de algunas de nuestras ramblas podrían ser el lugar apropiado para esta playa canina», manifestó la portavoz de la formación liberal en Roquetas de Mar quien, por otro lado, añadió que «son mayores los pros que los contras de estos espacios, ayudan a la socialización y a la enseñanza de estos animales, y suponen un beneficio no sólo para los animales y sus dueños, sino también para el resto de personas que no tienen mascotas, armonizando la convivencia de todos. No podemos olvidar que Roquetas y sus núcleos tienen una importante población canina», puntualizó García Garzón.