Ciudadanos denuncia la falta de actividad del equipo de Gobierno La formación echó en cara en el Pleno de ayer que el PP siempre responsa a sus propuestas que se está trabajando en ello, cuando se trata en muchos casos de cuestiones que se arrastran desde hace largos años J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Viernes, 11 mayo 2018, 09:19

«Siempre que presentamos una iniciativa, por parte del equipo de Gobierno, del PP, se nos contesta que están trabajando en ello y le pedimos que dejen decir eso, porque no es verdad». Así de contudente se ha mostró Lourdes García Garzón, la portavoz y concejal de Cs Roquetas de Mar durante una de sus intervenciones en el pleno ordinario celebrado ayer en el Ayuntamiento roquetero. Intervención que realizaba para defender una de las mociones de urgencia que presentaba la formación naranja, dirigida a crear una comisión, sin remunerar, para estudiar una nueva ubicación del mercadillo ambulante que se celebra cada jueves en la localidad.

La respuesta del alcalde, Gabriel Amat, y de su equipo fue la habitual ante las propuestas presentadas por Ciudadanos, «estamos trabajando en ello». No obstante, tal y como puntualizó García Garzón «la realidad es que llevan 20 años gobernando y Cs Roquetas está presentando iniciativas legendarias e históricas en esta localidad. La excusa siempre es la misma. Y todo es una cuestión de voluntad. Si de verdad están trabajando en ello, deberían votar a favor de la moción. Tienen las demandas de los vecinos, que primeramente recurren al equipo de Gobierno y cuando ven que no les hacen caso se ponen en contacto con el resto de partidos de la corporación», dijo.

Precisamente, la portavoz de la formación expuso con un caso claro esta forma de actuar del Partido Popular.«Concretamente me refiero al interés repentino que le ha surgido a este equipo de Gobierno por el comercio local en Roquetas de Mar. Ahora dicen, de nuevo, que van trabajar en ello, cuando desde Ciudadanos hemos presentado hasta tres propuestas. Y, justo salen con ese plan de acción para el comercio local cuando ven nuestra petición en los medios. Nos da igual que las cosas se hagan porque las propongan unos u otros, lo que queremos es que el Ayuntamiento trabaje y funcione. Que no se nos diga siempre lo mismo, por lo que estaremos muy pendientes de que realmente se trabaje por beneficiar el comercio local». Desde Ciudadanos han aclarado que los logros y propuestas están en las actas de las comisiones y los plenos, que están al alcance de todos los roqueteros. «Desde esta formación no se engaña a nadie, pese a que el alcalde ha intentado dar esa idea hoy. Insisto. No mentimos. Todo se puede comprobar».

Respecto al cambio de ubicación del mercadillo ambulante de los jueves, lo que Cs Roquetas de Mar ha solicitado es la creación de una comisión, sin remunerar, en la que estén presentes los portavoces de los grupos municipales, los concejales de las áreas implicadas, una representación de los vendedores de venta ambulante y representantes de asociaciones de comerciantes y hosteleros y del municipio para llevar acabo el estudio necesario y búsqueda de una nueva ubicación de este mercadillo. Una iniciativa que ha contado con el respaldo de todos los grupos de la oposición, pero con el rechazo de PP y de la concejal no adscrita, María José López, lo que ha provocado que no salga adelante.

De igual manera, esa unión entre el PP y la edil ha frenado otra de las iniciativas que ha llevado a pleno la formación naranja. Una moción en la que Ciudadanos instaba al equipo de Gobierno a realizar los contactos precisos con los consistorios de los municipios que se beneficiarán de los servicios sanitarios que prestará el futuro Centro Hospitalario de Alta Resolución de Roquetas de Mar, para la búsqueda de vías conjuntas de financiación para su construcción, en función del peso demográfico de cada uno de ellos, sin que esto suponga un retraso en la construcción del mismo. Además, se ha instado también a este equipo de Gobierno a buscar el respaldo de la Diputación Provincial de Almería para que asuma parte del coste de la construcción de este hospital, sin que esto tampoco suponga una demora. «No nos han dado ningún tipo de respuesta coherente, ni siquiera Gabriel Amat ha querido pronunciarse como presidente de la institución provincial. Y desde Ciudadanos estambos proponiendo todo tipo de medidas posibles para que no se posponga más la llegada del el hospital». Para llegar a esta forma de financiación, García Garzón ha aportado la experiencia del Hospital de Alta Resollución de Estepona, en Málaga, donde la Diputación ha contribuido con el 15 por ciento de la financiación de esas instalaciones sanitarias. El hospital que se quiere construir en Roquetas de Mar pretende dar servicio a los municipios de Vícar, La Mojonera, Félix y Énix. «Además, debemos recordar que nuestro municipio cuenta con más de 95.000 habitantes, población que aumenta de forma muy considerable en verano. Este asunto es de extrema urgencia».

Trabajo estancado

Cs Roquetas de Mar, en su turno de ruegos y preguntas, quiso recordarle al equipo de Gobierno esa forma de «estamos trabajando en ello» que tienen, mostrando la desidia y dejadez con diversos temas que la formación naranja lleva tiempo solicitando. Así, García Garzón ha apuntado el mal estado en el que se encuentra la rambla de Las Hortichuelas, especialmente sus espacios ajardinados, vallas rotas, hierbas tan altas que invaden parte de los bancos, entre otros desperfectos. «Fue en octubre de 2017, cuando mi grupo presentó una moción, que fue aprobada por unanimidad, para crear con carácter urgente un Plan Municipal de Actuación Integral sobre las zonas verdes, ajardinadas y parque infantil, ubicados en la rambla de La Culebra y rambla de Las Hortichuelas. Preguntamos, ¿a qué espera este equipo de Gobierno para poner en marcha las actuaciones necesarias para arreglar esta zona? O ¿es que también están trabajando en ello?», recalcó la portavoz de Ciudadanos en el Consistorio roquetero.

En el mismo sentido, recordó la moción en la que Ciudadanos solicitaba que se instara a la Junta de Andalucía para la apertura de una puerta en la fachada sur del IES Las Marinas. «¿Qué tramites se han puesto en marcha para ello? Les recuerdo que esto permitiría que los alumnos y alumnas que acuden a este instituto andando diariamente desde La Urbanización no se jueguen su integridad física al tener que transitar por una vía sin acerado ni arcén». Junto a ello, García Garzón relató esa desidia con los centros educativos del municipio, reflejándolo en el Colegio Las Lomas, en el que hay un absoluto descontrol con la entrada de los jóvenes mientras el centro está cerrado y cuenta con un sinfín de desperfectos, como cristales rotos, daños en el huerto escolar o robo de equipos informático.

Igualmente, la edil de Cs Roquetas de Mar evidenció cómo trabaja el equipo de Gobierno con aquellas iniciativas que se acuerdan en sesiones plenarias. Por ejemplo, recordó que existe un acuerdo para cambiar el nombre al pabellón Infanta Cristina, «sin embargo, a día de hoy no ha tenido cumplimiento. ¿Siguen trabajando en ello?» Y ha añadido, «¿también siguen trabajando para habilitar una playa canina, otra que fomente las nuevas prácticas deportivas y una playa naturista?

Por último, García Garzón insistió en la necesidad de convocar el Consejo de Discapacidad. «Presentamos una moción para que las '100 Horas del Deporte de Roquetas de Mar' se convirtiese en un evento que apostase por la inclusión real de aquellas personas que padecen algún tipo de diversidad funcional, incluyendo actividades deportivas adaptadas. Fue rechazada por el PP y contó con la abstención de PSOE, IU y Tú Decides. Si no nos escuchan a nosotros, tenga en cuenta a los interesados y convoquen ese consejo. Quizás teméis más que el titular sea para Ciudadanos, como pasó con los mosquitos, que para vosotros. Y aquí venimos a trabajar por los roqueteros, no por titulares», aseveró la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos.