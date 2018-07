Cs celebra que el Ayuntamiento comience a preparar el arreglo del mercado de Aguadulce El asunto se trató en la comisión informativa de Hacienda celebrada ayer J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Martes, 3 julio 2018, 13:16

Ciudadanos (Cs) Roquetas de Mar ha celebrado que el Mercado de Abastos de Aguadulce vaya a ser remodelado. Se trata de una petición que la formación calificó de «legendaria» y que al parecer se conoció este lunes en la comisión informativa de Hacienda, cuando se trató como punto del orden del día la habilitación de créditos extraordinarios financiados con remanente de tesorería para hacer frente a inversiones en el municipio de Roquetas de Mar, incluida la mencionada reforma.

«Con estos créditos, se pretende dar respuesta a numerosas demandas que nos han hecho llegar nuestros vecinos, por lo que desde mi grupo se ha votado a favor, por responsabilidad y porque nos mueve el interés de los roqueteros por encima de todo», ha afirmado la portavoz y edil de Cs Roquetas de Mar, Lourdes García Garzón. No obstante, la edil ha añadido que «desde Ciudadanos queremos puntualizar que la mala previsión del equipo de Gobierno a la hora de confeccionar los presupuestos de 2018 es evidente, ya que ahora, con esta habilitación, han contemplado la remodelación del Mercado de Abastos de Aguadulce. Propuesta que hizo mi grupo para los presupuestos de 2017 y por fin ve la luz. Sin duda, una gran noticia para los vecinos de este núcleo urbano ».

Además, García Garzón ha detallado que minutos antes de la comisión informativa de Hacienda se han encontrado con la desaparición de la inversión sobre la reposición de infraestructuras y bienes destinados al segundo tramo de la Avenida Reino de España, «sin duda, una muestra más de la mala gestión que están llevando a cabo».

Por ello, desde la formación naranja han manifestado su malestar por no haber recibido más documentación sobre las inversiones que se van a realizar con esta habilitación de créditos extraordinarios, del que conocen sólo su concepto. «No hemos podido pronunciarnos sobre la sostenibilidad o no de las inversiones porque no se nos ha facilitado los correspondientes proyectos referidos a infraestructuras y expropiaciones. Esperamos que el equipo de Gobierno ofrezca más información para el próximo pleno donde será votado», ha declarado la portavoz de Cs Roquetas de Mar, vocal de la comisión de Hacienda.

«Con esta modificación presupuestaria se incrementan gastos para hacer frente a necesidades del municipio, que eran perfectamente conocidas en el momento de la aprobación de los presupuestos de 2018 por el equipo de Gobierno del PP con el apoyo de la edil tránsfuga. Sin embargo, se actúa sin planificación alguna y sin proyecto de ciudad», ha aseverado García Garzón.