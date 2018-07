Buscan impulsar los deportes náuticos como atractivo turístico con un proyecto europeo El Ayuntamiento ha solicitado participar en un proyecto Interreg que implicaría una inversión de 220.000 euros J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Martes, 3 julio 2018, 13:09

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha solicitado una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, para llevar a cabo un proyecto Interreg Europe centrado en el impulso de los deportes acuáticos como recurso turístico.

Se trata de una de las apuestas que viene realizando la Concejalía de Comercio y Turismo que dirige Luis Miguel Carmona, y que en caso de conseguir los fondos comunitarios, implicará una inversión de 220.000 euros para el desarrollo durante tres años de un programa de intercambio de experiencias y de potenciación de estrategias centradas en esta modalidad turística.

El proyecto se denomina 'Improving water tourism through setting up new policy approach (IWTTSUNPA)', y se incluye en la cuarta convocatoria del Programa Interreg Europe de la Unión Europea, que financia proyectos de cooperación entre entidades de diferentes países con el objetivo de intercambiar experiencias y trabajar de forma coordinada en ámbitos de actuación conjunta.

Como ocurre con otras intervenciones impulsadas por la UE, el proyecto requiere la constitución de una actuación con la participación de varias entidades de diferentes países, y en el caso de este proyecto las entidades con las que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha estado trabajando para el diseño del proyecto son las asociaciones KAYAK de Hundría y Alemania; el Instituto de Tecnología de Cork de Irlanda; el Instituto de Desarrollo Regional de Grecia, y con la Fundación Pública Andaluza Legado Andalusí, impulsada por la Junta de Andalucía, que tiene en su ámbito de actuación la elaboración de itinerarios turísticos, como la Ruta de los Omeyas o la de Washintong Irving, entre otras.

Según el Consistorio, el proyecto diseñado para esta actuación «tiene gran interés para la promoción turística y para el desarrollo económico del municipio de Roquetas de Mar, porque va a permitir reforzar el posicionamiento de la ciudad como un destino turístico de turismo activo, y va a permitir la promoción internacional a través de las federaciones alemana y húngara de deportes náuticos».

De los 220.000 euros que se invertirán en esta actuación de conseguirse el visto bueno de la Unión Europea, el Ayuntamiento de Roquetas únicamente deberá aportar 33.000 euros, es decir, el 15 por ciento del total, corriendo la Unión Europea con el restante 85 por ciento.

Para el titular de Turismo y Playas, Luis Miguel Carmona, con estas actuaciones se pretende buscar alternativas al turismo de sol y playa, a la vez que potenciar el turismo activo y dar continuidad a una iniciativa local de creación de rutas con terminología unificada.

Carmona hace tiempo que está apostando por el impulso de este tipo de turismo, complementario al tradicional de sol y playa y que deja mayores ingresos que éste, al requerir actividades que realizar mientras pasa sus vacaciones en la zona. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Roquetas se están realizando diversas actuaciones destinadas a dar a conocer su potencial como destino náutico, como es el caso de la puesta en valor del litoral como lugar atractivo para la práctica del submarinismo con proyectos de difusión de la riqueza de los fondos roqueteros, incluyendo una actuación para abrir una estación de seguimiento de las praderas de posidonia, o el más reciente anuncio de la apertura de dos canales de nado este verano en Aguadulce y Roquetas que buscan ofrecer la posibilidad de practicar la natación deportiva en el mar.