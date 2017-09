El Ayuntamiento de Roquetas esperar incorporar entre 15 y 17 policías «a medio plazo» Serán el resultado del desbloqueo de la Oferta de Empleo de 2016 y las previstas para este año y el próximo, cuya Relación de Puestos fue aprobada ayer en comisión informativa JULIO VALDIVIA Viernes, 22 septiembre 2017, 09:47

La Comisión Informativa de Administración de la Ciudad celebrada ayer, aprobó la Relación de Puestos de Trabajo de 2018, que junto a la previsión de plazas de este año, sumará un total de entre 15 y 17 nuevos policías locales que el Consistorio espera incorporar «a medio plazo», según anunció ayer el concejal del área, José Juan Rodríguez.

La plantilla de la Policía Local hace tiempo que viene generando debate en el municipio, teniendo en cuenta que no se convocan plazas desde bastante antes de la crisis económica y que en este tiempo el número de agentes no sólo no se ha incrementado, sino que se ha reducido como consecuencia de jubilaciones, bajas y fallecimientos, pese a que paralelamente la población ha crecido en este tiempo.

La llegada de tantos agentes se produce entre otras cosas porque finalmente se ha desbloqueado la Oferta de Empleo Público de 2016, que como se sabe estaba recurrida por la Junta de Andalucía y que según se informó en la Comisión de ayer, ha quedado finalmente desbloqueada tras alcanzar un acuerdo ambas Administraciones para su modificación.

En esa Oferta de Empleo aparecen contempladas las plazas de cuatro agentes de policía, además de la promoción interna de dos subinspectores y cuatro oficiales, que dejarán seis vacantes, que junto con las previstas este año 2017, suman en total esos 15-17 nuevos policías cuyas plazas se espera que se convoquen pronto, aunque su incorporación a la plantilla necesitará el correspondiente periodo de formación.

Además de la Policía Local, el desbloqueo de la Oferta Pública de Empleo de 2016 permitirá también el nombramiento de tres funcionarios como A2 y la aprobación de los dos nombramientos de A1, además de posibilitar la promoción interna de los administrativos en un proceso que una vez terminado supondrá promocionar a cerca de una veintena de ellos.

En cuanto a la Relación de Puestos de Trabajo de 2018, no se han dado muchos detalles por el momento, pero Rodríguez sí destacó que el documento cuenta con el apoyo unánime de los sindicatos con representación en la plantilla municipal «por tercer año consecutivo», lo que demuestra en su opinión «la capacidad de entendimiento que se da en las negociaciones, acogiendo el equipo de Gobierno distintas ideas propuestas por los órganos sindicales a la vez que se satisfacen las demandas más importantes que se da en las necesidades de la plantilla municipal».

El edil de Administración de la Ciudad quiso agradecer «el papel responsable» de los sindicatos y mostró su «enorme satisfacción» por este nuevo acuerdo que afecta tanto a los funcionarios como al personal laboral y al que se llegó el pasado 8 de octubre en un encuentro con los representantes de los trabajadores municipales. En este sentido, Rodríguez mencionó «el trabajo de los técnicos que conforman el Área de Recursos Humanos y Empleo y de los representantes sindicales, que nos permite llegar a importantes resultados como éstos, que benefician a los trabajadores de toda la plantilla municipal».

La Relación de Puestos de Trabajo deberá ser aprobada ahora por el pleno, antes de que sea definitiva, algo que se espera que ocurra una vez que se tramiten los presupuestos municipales, ya que ambos documentos suelen ir juntos al pleno para su aprobación. Sobre las cuentas municipales se desconocen los plazos que se barajan por parte del equipo de Gobierno, aunque al parecer la previsión es que el domingo pueda estar listo a lo largo del próximo mes de octubre.