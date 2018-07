El Ayuntamiento pregunta a la Junta por la situación del convenio del futuro hospital El Consistorio asegura no tener noticias de la Consejería de Salud desde que se remitiera el acuerdo del pleno para la firma del convenio JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Martes, 17 julio 2018, 08:21

El Ayuntamiento de Roquetas, a través de la Junta Local de Gobierno, ha remitido recientemente un escrito a la Junta de Andalucía preguntando por el estado en el encuentra la propuesta de convenio para la construcción de un Hospital de Alta Resolución y Especialidades en el municipio, HARE.

En concreto, según la información a la que ha tenido acceso IDEAL, el Ayuntamiento roquetero ha solicitado a la Consejería de Salud un «informe sobre el estado de tramitación del expediente incoado relativo al convenio para la construcción de un Hospital de Alta Resolución y Especialidades en Roquetas de Mar, y en su caso, las fechas previstas para su aprobación y firma». Desde el Ayuntamiento se cita un «compromiso» alcanzado con la consejera, en una reunión mantenida con el alcalde en noviembre del año pasado.

Al parecer, el pasado 5 de marzo el Ayuntamiento presentó a través del registro de la Oficina de Registro Virtual, con destino a la Consejería de Salud, la certificación del acuerdo adoptado por el pleno del mes de febrero, sobre la aprobación y autorización para la firma del convenio para la construcción del citado centro sanitario. Desde entonces, la única noticia que se ha tenido sobre la Junta de Andalucía, ha sido la visita de técnicos de la Consejería a Roquetas para comprobar la idoneidad de los terrenos, sobre los que el Consistorio recuerda que se elaboró en su día un proyecto técnico en el año 2009, en base al convenio firmado por aquel entonces.

Sin embargo, «desde entonces no se conoce en qué situación se encuentra la tramitación y aprobación autonómica del referido convenio», reconoce el Ayuntamiento roquetero, que recuerda que «en tanto no se apruebe el mismo, el Ayuntamiento no puede licitar el servicio de adaptación del proyecto a la normativa que se ha aprobado con posterioridad a su adjudicación, ni tampoco, en consecuencia, proceder a la expropiación de los terrenos afectados por la referida actuación».

Como se recordará, la aprobación por parte del pleno del Ayuntamiento de Roquetas de la propuesta de convenio para la construcción del hospital, generó una importante polémica. El PP se quedó solo, junto con la concejal no adscrita, tránsfuga del PSOE, María José López, en su apuesta porque sea el Ayuntamiento, con dinero municipal, el que ejecute una obra que correspondería pagar a la Junta de Andalucía.

PSOE, IU, Cs y Tú Decides coincidieron en señalar que debería ser la Administración autonómica la que asumiera sus competencias y sufragara los costes del hospital, mientras que el Ayuntamiento debería ocuparse de aquellos servicios deficitarios en el municipio y que sí le corresponde prestar. El PP argumentó que el convenio es la única manera de que Roquetas pueda tener el ansiado hospital.

También hubo mucho debate sobre el centro que finalmente se va a construir, ya que sería similar al existente en El Toyo, con centro de salud, hospital de día y consultas de especialidades básicamente, quedando descartado que se acondicione una zona de maternidad.