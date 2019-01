El Ayuntamiento asegura que mantiene su preferencia por el solar junto al colegio inglés para el futuro IES de Las Salinas Imagen del solar existente junto al colegio británico. Desde el Consistorio se asegura que el ofrecimiento de un solar en el polémico Z-SAL-01 pretende ofrecer una alternativa ante los «reparos» puestos por la Delegación de Educación J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Sábado, 12 enero 2019, 18:05

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha salido al paso de las críticas y la denuncia realizada ayer por el PSOE con respecto a los terrenos del futuro IES de Las Salinas, después de filtrar que el Consistorio habría remitido una comunicación a la Junta de Andalucía proponiendo como ubicación para el centro un solar del Z-SAL-01, es decir, el polémico sector de Las Salinas sin urbanizar actualmente. La concejal de Educación, María Dolores Ortega, ha desmentido que se haya cambiado de planes y ha asegurado que «se mantiene el primer solar ofrecido, que es nuestra primera opción, la que prefiere el Ayuntamiento, y además se ofrece una alternativa, ante los reparos expresados por la delegada de Educación en funciones, quien en estos nueve meses no ha llegado a aceptar el solar y tampoco ha hecho ningún avance para la construcción de este centro educativo tan imprescindible para el municipio».

Ortega ha expresado su indignación ante la afirmación del portavoz socialista en Roquetas, Manolo García, sobre que es el Ayuntamiento el que está retrasando esta obra. «La desvergüenza del PSOE no tiene límites. Fue en abril cuando el Ayuntamiento ofreció el solar para la construcción del instituto. Hasta noviembre no se recibió respuesta por parte de Delegación, quien contestó además en plena campaña electoral para pedir una información que ya tienen desde abril y expresando su reparo por el tamaño del solar, en el que saben perfectamente que pueden construir las plantas que hagan falta. Una contestación que solo fue para no asumir su responsabilidad de iniciar el proyecto cuanto antes. De forma inmediata, el Ayuntamiento contestó y ofreció una alternativa, porque lo único que quiere este Ayuntamiento es que el centro educativo se inicie ya. Ahora vienen a decir que es el Ayuntamiento el que retrasa la construcción de un centro que se necesita desde hace años. ¿Se puede ser más cínico?», se preguntó la edil.

Para la concejal, la Delegación de Educación, con una delegada en funciones, «está intentando justificar su ineptitud por segunda vez». Ya lo hizo a su juicio en noviembre, contestando al ofrecimiento hecho por el Ayuntamiento seis meses antes con dudas y reparos y «solo cuando la presión de la demanda le obligó a ello». Hay que recordar, en este sentido, que fue el PSOE que el que propuso el solar del colegio inglés un mes antes de que el Ayuntamiento lo hiciera a la Junta, tras denunciar que el contrato para un club de padel privado había vencido al cumplirse el plazo para su desarrollo y que la empresa estaba en proceso de disolución. Lo hizo a través de una moción que el PP rechazó, según denuncian los socialistas, pero que en la práctica aceptó remitiendo a la Delegación la propuesta de ese solar.

Para la edil de Educación, la delegada «ahora tiene que justificar que por su falta de acción este centro no vaya a estar listo para el próximo curso y lo hace diciendo que el Ayuntamiento lo está retrasando». «El PSOE ha perdido la oportunidad de hacer por fin algo por Roquetas de Mar antes de dejar las instituciones autonómicas. Desde el Ayuntamiento de Roquetas tenemos claro sin embargo cuáles son las necesidades del municipio y sabemos que el nuevo gobierno de Juanma Moreno va a dejar de obstaculizar su resolución», concluyó María Dolores Ortega.

Tanto el PSOE como la Junta de Andalucía aseguran que se ha aceptado el solar existente junto al colegio inglés, aunque como adelantó IDEAL hace unas semanas, se ha pedido al Ayuntamiento que aclare los lindes de la parcela, sobre los que los técnicos de la Junta tienen algunas dudas, y que se certifique por escrito que se puede hacer una planta más, teniendo en cuenta que el solar es más pequeño de lo habitual y necesitará más altura.