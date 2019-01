La Asociación Sahara Almería recoge alimentos y medicinas para el pueblo saharaui La asociación alerta del recorte drástico de las ayudas de la ONU y pide colaboración ciudadana J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Lunes, 21 enero 2019, 18:53

La Asociación Sahara Almería, con sede en Aguadulce, está organizando estos días una campaña de recogida de alimentos para el pueblo saharaui, en vista del recorte en cantidad y calidad de la ayuda que venía prestando Naciones Unidas. Unos recortes que se reflejan por ejemplo en la alimentación que venían recibiendo los 42.000 niños de los campos de refugiados, a los que antes se les proporcionaba un desayuno a base de leche en polvo y galletas nutritivas en las escuelas, y que ahora únicamente reciben la mitad de la leche y se han suprimido las galletas.

Según la asociación, en la actualidad la mayoría de las familias saharauis sobreviven gracias al envío de alimentos y medicinas que realizan de forma particular las familias de acogida, pero éstas no llegan a los más desfavorecidos, a los hospitales y a los niños que no han participado en estas 'Vacaciones en paz'. Por ello, se ha lanzado una campaña de recogida de alimentos, medicinas y material escolar, que se pueden depositar en su sede del Paseo Marítimo 22 de Aguadulce, en Galería Acanto en calle Javier Sanz, 5 de la capital, y en la central de Hoteles Playa de la avenida Sabinar 341 de Roquetas.

Hoteles Playa colabora con la campaña regalando una entrada al Minihollywood valorada en 22,5 euros a los que lleven hoy y mañana a su almacén 1 kilo de arroz, otro de azúcar, 1 litro de aceite de oliva y 2 kilos de pasta.