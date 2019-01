El PP aprueba con comodidad el nuevo presupuesto con el apoyo de la no adscrita La partida del tantas veces reclamado bus urbano, es una de las cuestiones que más se mencionaron en el debate de ayer. / J. VALDIVIA Los grupos de la oposición coincidieron todos en criticar la falta de participación y de transparencia de las cuentas de este año JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Martes, 15 enero 2019, 07:36

El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar dio luz verde ayer a los presupuestos municipales, que salieron adelante con el voto de los concejales del PP y el apoyo de la concejal no adscrita, clave desde que abandonara el PSOE, a la hora de facilitar las propuestas de los populares. Fue un debate en el que se vio al PP cómodo, ya que apenas entró en unas críticas de la oposición que se centraron en la ausencia de presupuestos participativos, falta de transparencia y la cercanía de las elecciones.

El portavoz socialista, Manolo García, centro su intervención en criticar la ausencia de Gabriel Amat durante siete años, y calificó las cuentas de «electoralistas». García recordó las respuestas habituales de Gabriel Amat a las propuestas de la oposición, que las suele calificar de «carta a los Reyes Magos», para asegurar que «ahora es usted el que se viste de Melchor, Gaspar y hasta de Baltasar, se sube a la carroza y reparte millones como el que tira caramelos a los niños».

El portavoz socialista acusó a Amat de «preferir» el sillón de la Diputación por encima de los intereses de la ciudad por la que fue elegido alcalde y denunció que en su ausencia «los servicios se han deteriorado hasta límites inadmisibles» con un «abandono total» que ha «paralizado el Ayuntamiento». «Ahora se da usted cuenta del caos y quiere hacer en cinco meses lo que no ha hecho en 7 años», criticó.

Entrando en las cuentas, desde el PSOE se denunció que solo este año el PP ha incluido partidas para políticas de empleo ya que «casualmente ahora deja usted Diputación y se da cuenta de que hay parados en el municipio». En cuanto a las inversiones, el PSOE recordó que en 2017 únicamente se ejecutó el 27,5% de las incluidas en el presupuesto, mientras que la ejecución de las inversiones del presupuesto de 2018 está en el 13,7% al cierre del año.

Falta de información

Desde IU, su portavoz, Ricardo Fernández, denunció la falta de información de las cuentas, que impiden desconocer las inversiones, el contenido de los planes o por ejemplo, a qué se deben cambios importantes en las partidas con respecto a otros años como un aumento considerable de la recaudación de algunas tasas. Además, la formación de izquierdas, que previamente presentó una enmienda a la totalidad que no prosperó, reclamó que se incluyera una partida de ingresos para el arreglo de los acantilados de Aguadulce, exigiendo que el Consistorio busque la forma de restaurar el daño hecho en su día.

Otra de las cuestiones sobre las que más hincapié hizo IU fue una partida de 3 millones de euros, que la formación teme que es para privatizar el servicio de mantenimiento de parques y jardines contratando una empresa privada, algo que como la mayoría de las preguntas de la oposición, el PP no aclaró.

IU también denunció un recorte de las partidas destinadas a la Mujer y denunció el endeudamiento con un nuevo préstamo a los bancos, preguntándose Ricardo Fernández «si tenemos dinero, ¿por qué pedir préstamos a la banca?».

Ciudadanos se felicitó por algunas partidas que previamente la concejal no adscrita se adjudicó en su intervención, recordando por ejemplo que la partida de 1,2 millones para transporte urbano «es una propuesta histórica de todos los grupos» o que el carril bici de El Cañarete ya fue propuesto en forma de moción por su partido y fue aprobada por unanimidad. Su portavoz, Lourdes García, consideró una «falta de consideración» del equipo de Gobierno hacia todos los grupos, el hecho de que se dijera en la Comisión de Hacienda que no se había contemplado ninguna propuesta de la oposición, cuando hay cuestiones que se llevan presentando desde hace años por los grupos.

García Garzón echó de menos «un mayor grado de detalle» en el presupuesto y anunció su rechazo por esa falta de información, por la falta de diálogo con el resto de grupos y porque no se cumple el límite del gasto financiero, según admite el informe de Intervención.

La edil de Cs acusó al PP de convocar plazas en sus planes de empleo «con precipitación y nula publicidad» y una «nefasta gestión de recursos humanos»; denunció la discrecionalidad en la concesión de subvenciones, y sobre la partida de mantenimiento de parques dijo alegrarse de que se hayan dado cuenta de los problemas existentes, aunque se preguntó si ese dinero no se destinaría a césped artificial.

En cuanto a Tú Decides, su portavoz, Toñi Fernández, intervino brevemente en el segundo turno de intervenciones para rechazar las cuentas porque en su opinión recogen un modelo de ciudad al que su partido se opone, recordando algunas demandas que ha venido realizando en esta legislatura y criticando el concepto de participación del PP, defendido por la edil no adscrita, para reclamar unos auténticos presupuestos participativos.

Ejecución

En cuanto a los defensores de las cuentas, el concejal de Hacienda, Pedro Antonio López, intervino en varias ocasiones para defender el borrador. López respondió a las críticas sobre la ejecución de las inversiones, dando el dato de la ejecución global, que se sitúa en el 67% preguntándose qué ayuntamientos tenían ese grado de ejecución.

El edil de Hacienda negó falta de transparencia y detalló algunas de las inversiones, pero no las que los grupos opositores preguntaron, y defendió unas cuentas que crecen un 12% con respecto al año anterior, sobre las que dijo que cumple los cuatro objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad, capacidad de financiación y ahorro neto positivo, objetivos con los que «ya nos podemos echar a dormir», dijo.

También defendió las cuentas, además de criticar las objeciones del resto de grupos, la concejal no adscrita, María José López, quien dijo no entender que no se aprobaran por unanimidad cuando «recogen propuestas mías y de los demás grupos». Para la edil, estas cuentas ya muestran las necesidades de una «gran ciudad» y se felicitó por algunas cuestiones como la partida de 1,2 millones para el transporte urbano. López celebró la mayor parte del contenido del presupuesto, salvo «algunas cosillas» como el incremento de la deuda en un 30%.

Por último, el alcalde Gabriel Amat, también intervino brevemente para defender la participación de los presupuestos asegurando que se han mantenido reuniones en los barrios para conocer las inquietudes de los vecinos y preguntándose «qué adelanto yo» con dejar una partida para que los vecinos elijan su destino, como hacen las ciudades que ya implementan presupuestos participativos.

Amat afirmó que «los problemas que tiene Roquetas todos los sabemos» y justificó que no se haya actuado en muchos de ellos, porque según él, durante años se ha estado ahorrando para pagar los terrenos de la Variante y la construcción del hospital. Además, se refirió a la oposición asegurando que «quien se quiere enganchar al desarrollo de nuestra ciudad se engancha» y acabó declarando que «es una alegría» que el resto de grupos no apoyaran sus cuentas.