Amayt denuncia vinculaciones de Amat con el desarrollo urbanístico de Las Salinas Entorno que se pretende urbanizar en Roquetas de Mar. / IDEAL La asociación anticorrupción ha pedido al Juzgado número 1 que investigue a una docena de sociedades con intereses en Las Salinas J. V. y R. I. ROQUETAS DE MAR Miércoles, 31 enero 2018, 01:42

A la fuerte contestación ciudadana contra los planes urbanísticos del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, en Las Salinas, se puede unir pronto otro frente contra el proyecto, en este caso judicial, si prospera la petición realizada por la asociación Amayt en la que reclama al juzgado número 1 de Roquetas de Mar la apertura de una nueva pieza separada de la conocida como 'Trama Amat', que investigue las relaciones del primer edil y su entorno con los terrenos que se pretenden urbanizar en Las Salinas.

Para la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia, el repaso de la documentación recopilada hasta ahora, tanto de informes de la Agencia Tributaria y la UDYCO de la Policía Nacional, como de los trámites urbanísticos realizados, vendría a confirmar que casi una docena de sociedades pertenecientes a la supuesta 'Trama Amat', y que ya están siendo investigadas por el juzgado, «se verían beneficiadas por el desarrollo del Z-SAL-01 como propietarias del suelo en el sector», según consta en el escrito remitido al juzgado por la citada asociación, y al que ha tenido acceso IDEAL.

Se trataría concretamente de Las Salinas de Roquetas de Mar SL, Predios del Sureste SL, Caniraga SL, Agrupa-Roquetas SL, Grupo Eureka Inversiones Inmobiliarias, INVEP-13, Inmuebles del Poniente SL, Inversiones Prohome SL, Vallparis SL, Explotaciones Haza del Comandante SL y Gepisur SL.

Amayt ve en los movimientos de las citadas sociedades supuestamente vinculadas al primer edil y su entorno, y en la aprobación y los trámites urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento que él preside, «supuestos delitos de tráfico de influencias en la adquisición de los terrenos antes de su incorporación al Plan General, así como en la recalificación de los mismos».

Por ello, pide al juzgado la apertura de una nueva pieza separada, que se uniría a las 25 ya abiertas para otras tantas sociedades que han despertado las sospechas de la Fiscalía, del centenar largo de empresas investigadas en la citada 'Trama Amat'. Amayt también pide que se reclame al Ayuntamiento de Roquetas de Mar todos los expedientes urbanísticos relacionados con este sector así como todas las actas de las comisiones y plenos en las que se han tratado las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento vinculados al Z-SAL-01.

Desde la asociación se detalla que en 2001 se producen diferentes movimientos por parte de lo que denomina «grupo empresarial vinculado al alcalde Gabriel Amat» y que se centrarían en dos fincas en Las Salinas de 68.000 y 188.000 metros cuadrados respectivamente. En ambos casos las fincas cambian de manos con la intervención de una larga lista de sociedades, concluyendo Amayt que «la familia directa de Gabriel Amat, hijas y yernos, han llegado a disponer de 25.614 metros cuadrados en esta operación, compran en 2001 y venden en 2004», lo que supone «según escrituras» unas plusvalías que «ascienden a un 400 por ciento, aunque si el precio real fue similar a la venta de otros socios, la plusvalía habría estado alrededor del 1.200 por ciento».

Amayt destaca también que las ventas se producen en el año 2004, apenas unos meses después del avance de la revisión del PGOU.

Una de las sociedades que mayores sospechas despierta a la asociación es Las Salinas de Roquetas SL, constituida en 2005 a través de dos sociedades, Predios del Sureste, vinculada a Miguel Rifá, y Caniraga, vinculada al sobrino de Gabriel Amat, Francisco Javier Amat Vargas. Un año después entraría en esa sociedad Luis Portillo a través de Portival SL, que vendería una parte a la Inmobiliaria Colonial, dando posteriormente pie a un litigio judicial de millones de euros precisamente por la situación urbanística de los terrenos.

Según un informe enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por parte de Colonial, el suelo no cumple las condiciones pactadas en el contrato, por lo que reclamó la devolución de 74 millones de euros. Amayt cita los acuerdos alcanzados en su día para la compraventa de los terrenos, en los que se establecía el compromiso de tener lista la reparcelación del sector en cuatro años, plazo que no se llegó a cumplir. De hecho, Amayt recuerda que en la nota simple de la polémica finca, figuran las condiciones de la escritura de compraventa entre Las Salinas de Roquetas SL e Inmobiliaria Colonial, donde se refleja textualmente que «si en el plazo establecido no pasa a ser urbana, la inmobiliaria se reserva el derecho de emprender acciones de compensación y de anular dicha operación».

La asociación anticorrupción recuerda, igualmente, que del análisis y estudio de las notas simples del Registro de la Propiedad, se desprende que tres de las principales fincas del sector de Las Salinas, suman una deuda superior a los 108 millones de euros. Esas fincas «casual y curiosamente» corresponden a la primera fase de urbanización, a la que se dará prioridad para su desarrollo.

Sistemas generales

Pero para Amayt, la «gran operación» del supuesto entorno del alcalde roquetero serán los sistemas generales, es decir, el suelo reservado en su día para la variante o el hospital, que se incluiría en el Z-SAL-01 y que permitiría al entramado volver a entrar en la propiedad del sector.

La asociación cita en su escrito a la sociedad Urboponiente SL, en la que en su día se agruparon las compras a pequeños propietarios «hasta 54 fincas que se sepa». Se trata de terrenos «comprados a un precio muy inferior a los precios que se venden en Las Salinas, con la seguridad política de que esos suelos van a ser adscritos sin coeficiente de localización».

En este sentido, la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia, desvela que Urboponiente se constituyó en 2007 y comenzó sus operaciones en 2016, el mismo año en el que el Ayuntamiento aprueba la modificación del PGOU para desbloquear el proyecto de Las Salinas. Detrás de la misma se encontrarían media docena de sociedades, incluidas algunas vinculadas directamente al sobrino, hija, consuegros y yernos del alcalde roquetero.