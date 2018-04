Amat y Zoido firman el protocolo del nuevo cuartel en medio de fuertes críticas por la falta de información

Amat ya cedió la oficina del DNI antes de que se aprobara en el Pleno

No es la primera vez que Amat, cuyo partido hay que recordar que no tiene mayoría absoluta en esta legislatura, acuerda cosas antes de que estas pasen por Pleno. Ya ocurrió con la oficina del DNI cedida a la Policía Nacional en el mismo edificio en el que se instalará el cuartel de la Guardia Civil. De hecho, la oficina llegó a inaugurarse antes de que su cesión pasara por el Pleno como es preceptivo, lo cual generó entonces duras críticas de la oposición que denunciaron la política de «hechos consumados» del primer edil y la falta de sensibilidad democrática por no esperar a que el asunto fuera debatido y aprobado por el Pleno. Y ello a pesar de que no parece probable que en este caso Amat tenga dificultades para sacar adelante su acuerdo, teniendo en cuenta que aunque el resto de partidos han criticado con dureza la decisión de descartar la comisaría de la Policía Nacional, sí cuenta con el habitual e incondicional apoyo de la edil tránsfuga, María José López, que esta semana ha acusado al resto de formaciones de hacer política con el asunto.