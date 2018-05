ROQUETAS DE MAR Amat solo acepta debatir las mociones de la no adscrita y una conjunta de apoyo a la agricultura El PP no quiso apoyar una comisión participativa para preparar las fiestas de Santa Ana. / J. VALDIVIA El PP votó en contra de la urgencia de todas las mociones presentadas por los grupos, en un pleno sin asuntos decisorios en el orden del día JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Viernes, 11 mayo 2018, 09:48

El Pleno ordinario de ayer en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar fue largo pero apenas tuvo debate, ya que a la ausencia total de asuntos decisorios incluidos en el orden del día, se unió la negativa sistemática del PP de Gabriel Amat a debatir las mociones de urgencia presentadas por los diferentes grupos municipales, con la excepción de las presentadas por la edil tránsfuga, María José López, y de una conjunta de la oposición de apoyo al sector agrícola.

Fue un Pleno atípico y prácticamente todos los grupos de la oposición aludieron a ello en algún momento de su desarrollo. Los plenos roqueteros hace tiempo que se celebran descafeinados, pero en esta ocasión la sesión ordinaria se celebró únicamente con simples daciones de cuentas y sin una sola propuesta del equipo de Gobierno o mociones de otros grupos incluidas en el orden del día. Una muestra, para la oposición, de la situación de parálisis en la que se encuentra el Consistorio, que el alcalde justificó por la falta de personal.

Sea cual sea la causa, lo cierto es que las mociones se mueren en los cajones durante años, motivo por el que los grupos opositores tratan de meter en los debates plenarios cuestiones de urgencia. Hasta 12 mociones se intentaron debatir ayer por este procedimiento.

La única que se aprobó por unanimidad fue una presentada por PSOE, IU, Cs y Tú Decides, en apoyo al sector agrícola ante reivindicaciones como la extensión de la rebaja fiscal o la bajada del precio del agua desalada. Amat se quejó de no haber sido invitado a presentar la moción junto a los demás, pero la oposición aseguró que sí se invitó al PP y que el asesor que la recibió dijo que no se sumarían a ella. Finalmente los populares aceptaron la urgencia y apoyaron la propuesta con el resto.

Los demás asuntos se estrellaron en casi todos los casos contra la negativa de Amat a tratarlos y la abstención de la concejal tránsfuga, que con su voto permitía que el voto de calidad del alcalde-presidente rompiera el empate entre PP y el resto. No hubo por tanto debate, aunque el primer edil sí respondió una por una a las peticiones. Así, el PSOE presentó cuatro mociones de urgencia, una referente a la comisaría de la Policía Nacional, otra sobre el mantenimiento y vigilancia de los centros escolares por parte del Ayuntamiento, otra para la petición al Gobierno para el establecimiento de una tarifa especial ferroviaria y aérea para compensar los retrasos de la alta velocidad en la provincia, y más inversiones para Almería en los Presupuestos Generales del Estado.

En el caso de los colegios el portavoz socialista, Manolo García recordó que es obligación del Consistorio hacerse cargo del mantenimiento y que no se está haciendo como debiera, además de recordar el caso del colegio Las Lomas y sus problemas de vandalismo, para insistir en la necesidad de una correcta vigilancia. El alcalde respondió asegurando que sí se están cumpliendo esas labores de mantenimiento.

Fiestas de El Puerto

Tampoco se debatieron las propuestas de IU para crear una comisión en la que se trate la organización de las fiestas de El Puerto ante los problemas surgidos en los últimos años. La formación volvió a reclamar la ampliación del recinto ferial a los negocios del paseo marítimo y apostó por el diálogo entre las partes para solucionar la polémica de todos los años. En este caso el alcalde recordó que las denuncias por ruidos se encuentran en los tribunales y aludió a la complejidad del asunto para rechazar que éste sea debatido en una comisión participativa entre todas las partes. Tampoco se aprobó la propuesta de IU para que se cumpla la periodicidad acordada en la celebración de comisiones y plenos.

Mercadillo y hospital

Ciudadanos por su parte sí consiguió que una de sus dos mociones se llegara a debatir, aunque no prosperó finalmente, fue la relativa al estudio de una mejor ubicación del mercadillo semanal y adoptar medidas para garantizar su seguridad y mejoras de tráfico. Se llegó a debatir porque en esta ocasión apoyó su urgencia la edil no adscrita, aunque en el último momento se abstuvo en la votación, lo que impidió que prosperara finalmente. Su otra propuesta, relativa a pedir que apoyen la construcción del hospital con fondos el resto de municipios beneficiados (Vícar, La Mojonera, Enix y Felix) y la Diputación de Almería, no llegó a debatirse al repetirse el esquema de votaciones de las demás, es decir, el PP rechazó la urgencia, cuyo criterio se impuso gracias a la abstención de la no adscrita. En este caso desde Cs se apostó porque los costes del hospital no recaigan únicamente en los roqueteros como pretende el PP, pero la idea de pedir apoyos económicos fue rechazada de pleno por el primer edil.

Tampoco se llegó a debatir una moción de Tú Decides, por los mismos votos, para declarar personas 'non grata' a los miembros de la conocida 'Manada' implicados en el caso de agresión sexual que tanta polémica ha generado en los últimos días. Amat rechazó esa medida por considerar que el caso estaba judicializado y no tenía sentido tratar esta cuestión, aunque sí se mostró dispuesto a aprobar una declaración de apoyo a las mujeres y contra este tipo de agresiones.

Quien sí contó con el apoyo de Gabriel Amat y su grupo, tanto a la hora de aceptar la urgencia como a la hora de votar la propuesta, fue la edil tránsfuga. María José López sacó adelante una propuesta para homenajear a los pescadores del Puerto de Roquetas en las próximas fiestas, poniendo placas con el nombre de las familias de pescadores en sus calles. También prosperó una propuesta para que se intente retomar el proyecto para el acondicionamiento de la rambla de San Antonio de Aguadulce, que como se sabe, hace años que está paralizado.

Desde la oposición se negaron a apoyar las propuestas de María José López, presentando antes de su debate un escrito leído por el secretario, en el que recordaban que se atienen a lo acordado en este sentido en el Pacto Antitransfuguismo, que el PP también firmó, aunque no lo está cumpliendo.