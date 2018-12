Amat sigue sin presentar los presupuestos de 2019 y desata las críticas de IU y Cs Ciudadanos denuncia que no se están cumpliendo los plazos que establece la ley e IU cree que la falta de cuentas se debe a que el PP ya se ve fuera del Gobierno municipal JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Jueves, 20 diciembre 2018, 12:18

No se sabe si se debe a que las cuentas de 2019 son las de un año electoral decisivo para el equipo de Gobierno y por tanto requieren un buen estudio de las inversiones, o si hay cosas todavía pendientes de atar con la concejal no adscrita sobre la que se presupone que se apoyará el PP, pero lo cierto es que por primera vez en mucho tiempo, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar no tiene a estas alturas del año un borrador de las cuentas, ni fecha para su aprobación en el Pleno.

La ausencia de borrador de presupuestos se une a una convocatoria cada vez más irregular de las sesiones plenarias, ya que como se recordará, al inicio de la legislatura se acordó y aprobó la celebración de un pleno ordinario cada primer jueves de mes y el equipo de Gabriel Amat parece tener cada vez más problemas para cumplir ese acuerdo. De hecho, en noviembre únicamente se convocó un Pleno extraordinario para el sorteo de las mesas de las elecciones andaluzas y el de diciembre tampoco se ha convocado por el momento.

Estas deficiencias han sido criticadas esta semana por Ciudadanos e Izquierda Unida, que han recriminado al equipo de Gabriel Amat por su falta de transparencia y de la necesaria participación democrática de los grupos municipales a través unos plenos y comisiones que no están cumpliendo el calendario acordado.

Ciudadanos

Los primeros en hacerlo fueron los concejales del grupo de Ciudadanos. Su portavoz, Lourdes García Garzón, denunció que «apenas quedan días para que finalice 2018 y no tenemos ni el borrador de los presupuestos», una «falta de transparencia» de un equipo de Gobierno que presume de ella y que a juicio de Cs «solo se mueve pensando en su partido político y no en el interés de los vecinos».

La portavoz de Ciudadanos calificó de «tomadura de pelo» las declaraciones de Gabriel Amat en el último Pleno asegurando que estaba esperando las propuestas de los grupos de la oposición, y recordó que la Ley de Haciendas Locales establece claramente que los municipios deben tener un borrador de las cuentas como muy tarde el 15 de octubre para que la oposición y los vecinos puedan alegar y presentar propuestas. Además, también establece que esas cuentas deben estar aprobadas antes de final de año. «Sin embargo en Roquetas ni anteproyecto, ni esbozo, ni borrador, ni interés por parte del equipo de Gobierno; la irresponsabilidad es máxima, existen unas leyes y hay que cumplirlas», dijo García Garzón.

La edil de la formación naranja recordó que aún espera un informe sobre el cumplimiento del acuerdo alcanzado por su formación para las cuentas de 2017, en la que se reclamaban inversiones, especialmente para Aguadulce.

Lourdes García, mencionó igualmente su moción reclamando presupuestos participativos, que sigue sin ser tramitada, junto a otras recientes como la que proponía establecer una herramienta para que los vecinos pudieran conocer cómo se distribuye el gasto del Ayuntamiento que sostienen con sus impuestos. «Pero es evidente que la postura del equipo de Gobierno pasa por difuminar el trabajo de Cs, hacer suyas nuestras propuestas y tapar, de esta manera, su desgana y su falta de ideas para nuestro municipio», concluyó la portavoz de Ciudadanos.

Izquierda Unida

También Izquierda Unida se ha pronunciado sobre la inusual ausencia de borrador de presupuestos finalizando casi el año. Su coordinadora local, Belén Pérez, recordó que su formación ya denunció el pasado mes de octubre que no se están cumpliendo los plazos legales y teorizó sobre los motivos que explicarían este retraso del equipo de Gobierno: «se puede explicar porque es el propio PP el que tiene asumido que no serán ellos los que gestionen los presupuestos desde la Alcaldía, ya que el abandono y la dejadez con la que tratan al municipio o las divisiones internas que les afectan desde hace tiempo, hacen que cada día se vean más cerca de la oposición que de revalidar victoria».

IU detalló que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que los presupuestos deberían estar aprobados el 31 de diciembre, con un plazo anterior de 20 días para que los distintos grupos políticos y vecinos puedan plantear sus alegaciones, por lo que «ya es imposible cumplir el plazo», anunció con respecto a la aprobación de las cuentas del próximo año.

En caso de no disponer de cuentas, el Ayuntamiento procedería a prorrogar el presupuesto del presente año, algo que sería la primera vez que ocurre en décadas en el caso del Consistorio roquetero e implicaría que muchas partidas presupuestarias estén agotadas, por lo que no habría dinero para poder invertir en servicios u obras.

Esto supondría, según Belén Pérez, «una situación inexplicable para un Consistorio como el roquetero, ya que por primera vez en muchos años estamos a punto de comenzar un nuevo año sin las cuentas aprobadas que le permitan desarrollar con normalidad sus competencias».

Para la coordinadora de IU «la explicación a este retraso viene dada por el fin de ciclo que se percibe en las filas del equipo de Gobierno del PP y donde cada día se nota más que Gabriel Amat pasa más tiempo en la Diputación que preocupándose por la situación que vive Roquetas y teniendo que apoyarse en el transfuguismo para poder gobernar. Un agotamiento político que tiene graves consecuencias para los vecinos, que son en última instancia quienes sufren la falta de partidas presupuestarias para invertir en servicios y obras», apuntó.

Belén Pérez recordó que «la redacción de los presupuestos significa contar con una previsión de gastos y obligaciones, que al fin y al cabo se traduce en compromisos con los vecinos. En octubre ya avisamos al equipo de gobierno de que estaba incumpliendo los plazos previstos por la ley, por lo que no pueden decir que no estaban alertados. Otra vez más la dejadez de funciones de Gabriel Amat y su equipo va a suponer un problema para todos los roqueteros».

La formación de izquierdas recordó igualmente que IU Roquetas de Mar ha venido presentando «multitud de propuestas» para realizar inversiones «que de verdad consigan mejorar la vida de los vecinos».