Amat será candidato en Roquetas pero no optará a la Diputación IDEAL «La próxima legislatura el PP volverá a ser el partido más votado en toda la provincia y tendrá un presidente del Partido Popular en la Diputación Provincial», ha declarado EUROPA PRESS Almería Lunes, 10 septiembre 2018, 00:38

El presidente del PP y de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, ha anunciado que «no será candidato a presidente» de la institución provincial de nuevo en el próximo mandato, tras las elecciones locales que se celebrarán en la primavera del próximo año 2019. Así lo indica en una entrevista recogida por Europa Press en la que confirma su decisión de repetir como candidato a la Alcaldía de Roquetas de Mar para ser reelegido como regidor, algo ya aprobado en junta directiva «por unanimidad», pero revela que «no» volverá a aspirar a ser presidente de la Diputación. «Ya tengo que ir dejando cosas, cuando llegue el momento. La próxima legislatura el PP volverá a ser el partido más votado en toda la provincia y tendrá un presidente del Partido Popular en la Diputación Provincial» que «no» será Gabriel Amat, anuncia. «En la próxima legislatura no será Gabriel Amat. Si salgo de alcalde, seré alcalde del municipio de Roquetas», apunta el actual presidente de la Diputación, que, al ser preguntado acerca de si el candidato a dicho cargo será el actual vicepresidente de la institución provincial, Javier Aureliano García, responde que piensa que es «lo más probable».

En concreto, Amat indica que «el candidato debe ser el presidente que llegue en ese momento», y al comentario de «que lo más probable es que sea el actual vicepresidente» responde que «yo pienso que sí». «Es la primera vez que lo he dicho», aclara. Amat justifica esta decisión señalando que no es «por cansancio», sino porque «llega un momento en que dices hasta aquí he llegado, tengo que coger este camino. Ser presidente del PP, ser presidente de la Diputación, ser alcalde de Roquetas, llega un momento en que dices, ya es demasiado, vamos a planificar», abunda. Sobre Javier Aureliano García resalta además que es «una persona joven y que tiene una proyección muy importante dentro del PP», de quien se reconoce «amigo».

En relación a las candidaturas del PP a las alcaldías de la provincia almeriense de cara a los próximos comicios, Amat explica que «en diciembre o enero» el PP empezará «con todas las candidaturas completas» y que hará «un acto general, como otras veces», al que invitarán «al presidente del PP nacional y al presidente regional». En opinión de Amat, «tiene que haber caras nuevas» en dichas candidaturas, aunque «habrá que analizar candidatura por candidatura».