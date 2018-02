El PP, Cs y la no adscrita sacan adelantela propuesta de convenio del HARE El Pleno de Roquetas aprobó el convenio de HARE propuesto por Gabriel Amat. / ARCHIVO Amat se negó a votar un pronunciamiento a favor del hospital, propuesto por el PSOE, que junto a IU, Cs y Tú Decides, defendió que lo hiciera la Junta de Andalucía JULIO VALDIVIA Viernes, 23 febrero 2018, 11:40

El Pleno del Ayuntamiento de Roquetas aprobó ayer con los votos del Partido Popular, Ciudadanos y la concejal no adscrita, María José López, la propuesta de convenio para el HARE (Hospital de Alta Resolución y Especialidades) que el equipo de Gobierno pretende construir con fondos propios, pese a tratarse de una competencia de la Junta de Andalucía.

El asunto motivó un largo de debate, en el que se vivieron momentos tensos, y con las posturas nuevamente enrocadas. De un lado, PSOE, IU y Tú Decides, de otro PP y la edil no adscrita, mientras que Ciudadanos se situaría a medio camino.

Los críticos

El PSOE reiteró las críticas del día anterior sobre las dudas legales que plantea el expediente, a la vista de los informes de Secretaría e Intervención. Su portavoz, Manolo García, recordó que el secretario reconoce que los terrenos sobre los que se quiere construir no son de titularidad municipal y que habrá que conseguirlos, bien mediante cesión a cambio de aprovechamiento en el polémico sector Z-SAL-01 (como ocurría con la variante) o bien mediante expropiación. García se mostró convencido de que los propietarios, agricultores en su mayoría con invernaderos en producción, no cederán de buena gana los terrenos a cambio de un futuro aprovechamiento en Las Salinas, por lo que los terrenos se tendrán que expropiar.

El portavoz socialista recordó que según indica la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP, este tipo de actuaciones requieren informes que analicen los efectos que tendrá esa inversión sobre las cuentas municipales y la capacidad del Ayuntamiento para asumirla. Nada de eso se recoge en el informe, dijo, como tampoco se ha estudiado el impacto económico que supondrán las posibles expropiaciones. Además, mencionó las declaraciones del interventor en Comisión de Hacienda, recogidas en el acta, en las que advierte que no puede asegurar la capacidad financiera del Ayuntamiento para este proyecto y que todo se basa en «conjeturas» y «previsiones».

Desde Izquierda Unida, su portavoz, Ricardo Fernández, volvió a denunciar que lo que se pretende hacer no es un hospital, sino un centro de alta resolución con muchos menos servicios, además de reivindicar que «queremos un hospital completo pagado por todos los andaluces». En su opinión, con esta instalación «no vamos a evitar desplazarnos y acudir a Torrecárdenas o el Poniente». Desde la formación de izquierdas mostraron sus dudas sobre la capacidad de ejecución del Ayuntamiento de una obra de esta envergadura, a la vista de los sobrecostes y problemas surgidos con otros proyectos mucho más pequeños, citando de manera especial el «parque de hormigón» de Los Bajos.

La portavoz de Tú Decides, Toñi Fernández, recordó que estas obras son una «competencia impropia» y explicó que «los roqueteros no tienen que sacar el dinero de su bolsillo para pagar algo que en otras provincias pagan todos los andaluces». Fernández, al igual que el portavoz de IU, dudó de la capacidad del PP de ejecutar un proyecto tan importante recordando los problemas surgidos con otras obras.

En cuanto a Ciudadanos, su postura se mostró a medio camino entre los dos bloques. Criticó que «no se haya sido capaz de comprometer a la Junta de Andalucía» para que lo haga y en opinión de su portavoz, «se evidencia una vez más la nefasta gestión del equipo de Gobierno del PP y que para la Junta de Andalucía el municipio de Roquetas nunca haya sido una prioridad». García calificó de «atropello» la forma en la que el PP ha llevado el expediente, tratando de aprobarlo sin los informes y reconoció que el proyecto «no es el hospital que nos hubiera gustado», pero acabó apoyando la propuesta por entender que es urgente contar con este servicio.

Los defensores

Junto al PP, encabezado por su alcalde, Gabriel Amat, que presentaba la propuesta, la edil no adscrita fue la que con mayor entusiasmo defendió el convenio. Amat aseguró, respondiendo a las dudas legales del PSOE, que «antes de iniciar las obras todo estará resuelto, estamos preparados para hacer lo que tengamos que hacer». «Roquetas es el Ayuntamiento más saneado de toda Andalucía y tenemos capacidad financiera para hacerlo», dijo. También respondió a los que dudan de la capacidad del PP para ejecutar las obras, asegurando que sí la tienen aunque «eso no quiere decir que no hay edificios que se caen, hechos por magníficos arquitectos».

Gabriel Amat:«la palabra tránsfuga está prohibida» La mayoría de los momentos tensos vividos ayer en el Pleno del Ayuntamiento de Roquetas tuvieron que ver con el papel que hizo la concejal no adscrita, María José López, que para la oposición, defendió con más entusiasmo que el propio PP el convenio que Gabriel Amat proponía para el hospital y facilitó con su abstención que los populares rechazaran la moción de la comisaría de Policía Nacional. Aludieron a ella Izquierda Unida, Ciudadanos y Tú Decides, y el alcalde, Gabriel Amat, salió a defenderla en más de una ocasión. Fue el caso de la discusión mantenida entre López y el portavoz de IU, Ricardo Fernández, que se refirió a ella como «tránsfuga». Amat llegó a decir que esa palabra estaba «prohibida» y defendió que se refirieran a ella como «no adscrita», que es la consideración oficial que tiene en el Ayuntamiento. Desde la bancada de la oposición recordaron a Amat la definición de tránsfuga de la Real Academia Española de la Lengua: «persona que con un cargo público no abandona este al separarse del partido que lo presentó como candidato» y desde IU también se le recordó la denominación del Pacto Antitransfuguismo, que fue firmado por el propio Partido Popular en su momento y por el que los firmantes se comprometen a no apoyarse en este tipo de figuras. La portavoz de Tú Decides, Toñi Fernández tuvo varios enfrentamientos con López, mientras que la de Ciudadanos, Lourdes Fernández, acabó su intervención sobre el hospital asegurando que «llama la atención que la concejal no adscrita expone las propuestas del equipo de Gobierno como si fueran suyas».

El alcalde recordó la gran demanda ciudadana que hay con el hospital y afirmó que «se hará un hospital, no tan grande como Torrecárdenas o el Poniente, pero algún día terminará tan grande como es hoy el Poniente». Amat también habló de otros convenios con la Junta de Andalucía como el que adelantó el dinero para los nuevos colegios o el que gestionó los terrenos necesarios para la variante gracias al cual «la autovía está hoy hecha».

En opinión del primer edil, las críticas a la idea del convenio son «política demagoga» y volvió a resumir la idea de que «los que voten en contra, ellos sabrán lo que quieren, pero el hospital por supuesto que no», una idea que también repitió la no adscrita y que el PSOE respondió proponiendo un pronunciamiento a favor del hospital, que Amat se negó a someter a votación.

La concejal no adscrita defendió también la propuesta del PP, denunciando el intento de «desprestigiar» el proyecto con las críticas sobre el hecho de que no sea un hospital completo. María José López, recordó el caso de Estepona y dijo que en «muchos» municipios turísticos se hacen convenios similares, por lo que dio su apoyo «incondicional».