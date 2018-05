IU acusa al PP de «dar la espalda al campo» y reclama más rebajas fiscales y seguridad Representantes de la formación mantuvieron hace unos días un encuentro con el Comité Local de COAG en el que trataron diversas cuestiones relacionadas con el sector agrícola R. I. ROQUETAS DE MAR Lunes, 7 mayo 2018, 15:55

Representantes de Izquierda Unida mantuvieron la semana pasada una reunión de trabajo con el Comité Local de la organización agraria COAG, para abordar diversos asuntos que afectan al sector agrícola local, entre los que ha destacado la cuestión de la rebaja fiscal. En especial, se resaltó que buena parte de productos hortícolas quedaron fuera del Decreto, a pesar de haber sufrido una meteorología adversa que provocó la aparición de virus y el descenso de producción en zonas como Roquetas. La organización incide en que solo se ha conseguido el 0'18 para el calabacín y el tomate en Almería para la campaña de la Renta 2017 en el área del Poniente almeriense.

«Una vez más el Ministerio de Hacienda hace oídos sordos a los informes de las organizaciones agrarias y a los de la misma Consejería de Agricultura, en cuanto a evaluar los daños y pérdidas que se producen en el sector agrario. Vemos cómo año tras año el Partido Popular es insensible a la realidad del campo roquetero y almeriense respecto a computar adecuadamente la situación», ha manifestado Belén Pérez, coordinadora local de IU Roquetas.

En el ámbito estatal también dialogaron sobre la falta de aplicación de la Ley de Medidas contra la sequía en lo que respecta a la desaladora del campo de Dalías, siendo necesario, según expuso COAG, que el precio máximo de 30 céntimos sea para el agricultor a pie de finca.

Ya en el ámbito autonómico, Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, trasladó a IU la preocupación del sector por la lentitud de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, en resolver las diferentes convocatorias de ayudas en marcha y otras de las que aún no se sabe fecha, como es la de incorporación de jóvenes agricultores.

En el marco local, COAG ha transmitido además su preocupación por el mal estado de la red de caminos rurales de Roquetas, sobre todo después de las últimas lluvias acaecidas. La falta de mantenimiento de estas vías está perjudicando el día a día de los agricultores y trabajadores del campo, y se requiere una mayor inversión y control por parte del Ayuntamiento. «Desde IU hemos informado a los representantes agrarios que nuestra propuesta para realizar una ampliación del inventario de caminos rurales de Roquetas sigue encima de la mesa del alcalde sin que este se digne a tramitarla. Esta propuesta redundaría en una mayor seguridad, mantenimiento y señalización del campo roquetero, y con ello más servicios para nuestros vecinos», ha apuntado Pérez.

Para finalizar los agricultores manifestaron su preocupación por la falta de refuerzo de la seguridad en el campo roquetero, sobre todo ante la falta de claridad sobre las competencias que tiene cada cuerpo y el servicio de control que presta el Ayuntamiento a través de una empresa privada. En este sentido, la coordinadora local de IU explicó a COAG la reclamación de la formación por la implantación de la Policía Nacional en Roquetas, que permitiría liberar recursos a la Guardia Civil para destinarlos a refuerzos del grupo ROCA, pero que tiene a Gabriel Amat como principal opositor a estas beneficiosas medidas.

Izquierda Unida ha agradecido al Comité Local de la COAG toda la información y asesoramiento prestado, y se ha comprometido a dar forma a propuestas para llevar al Ayuntamiento aquello que sea competencia local. «Lamentamos que el PP de Amat siga dando la espalda al campo roquetero, no convocando órganos de participación como son el Consejo municipal Agrario donde todos estos temas deberían ser abordados. Parece que el alcalde no tiene a la agricultura local entre sus prioridades y esto no se puede entender en un municipio como el nuestro, donde este sector es uno de los principales motores económicos», ha concluido Belén Pérez.