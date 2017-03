El Pulpop añade un grupo más y recupera su nota internacional con un cartel que encabeza León Benavente

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar presentó recientemente el cartel y las características de una de sus citas veraniegas más importantes y juveniles, el Pulpop Festival, que en su XIII edición se sigue consolidando como referente provincial en la música pop nacional.

Pese a ser la XIII edición, el origen de este festival cumple precisamente este año su vigésimo aniversario, cuando se puso en marcha aquel Agostorock que posteriormente se recuperó con el nombre y formato actual. Un formado que como se sabe, el año pasado recuperó las dos jornadas y que este año se reforzará con un grupo más, un esfuerzo para el Ayuntamiento, según explicó el concejal de Juventud, Francisco Martínez, ya que se hará con el mismo presupuesto que al año pasado, cuando el festival dio un salto cualitativo y cuantitativo y aumentó su dotación presupuestaria.

La primera jornada arrancará el viernes 7 de julio, dedicada a los jóvenes grupos, ya que hay que recordar que como ya ocurriera el año pasado, en ese primer día actuarán los tres grupos finalistas del concurso de jóvenes valores cuyas inscripciones se encuentran abiertas hasta el final de esta semana. «Es una gran oportunidad para los participantes, como se demostró la primera edición, con más de 3.000 personas en el público de esta final que ganó Sonograma, cuyo premio es, como anunciamos, formar parte del cartel del día principal del festival», dijo Martínez al respecto.

La jornada del viernes contará también con un grupo conocido, se trata de Galaxina «un grupo de Berja, promesa del pop y rock en la provincia, que han anunciado que tienen una sorpresa para sus seguidores», según avanzó el director del festival, José Luis Pérez. Corizonas, grupo fusión entre Corona y Arizona Baby, completarán el cartel de la primera jornada.

El día fuerte arrancará con otro grupo local, en este caso los roqueteros Copa Turbo, grupo que pese a su juventud lleva ya años funcionando y tocando en toda España y «con un disco que verá la luz en breve», recalcó Pérez. Tras ellos, le tocará el turno a los ganadores de la edición del concurso de jóvenes de 2016, los Sonograma, tras los que saldrán al escenario los malagueños Airbag, «un grupo con mucho carisma y que moviliza a sus seguidores. Ya lo hicieron hace diez años en el recinto del Faro e Roquetas, que llenaron ellos solos y este año van a tocar en varios festivales nacionales».

Los londinenses The Spitfires pondrán la nota internacional del festival. Un grupo con «grandísimas críticas, dos discos y giras por toda Europa». Los últimos en actuar, que serán los cabeza de cartel del Pulpop de este año serán Novedades Carminha y León Benavente. «Novedades Carminha podría ser cabeza de cartel aunque aún está creciendo. Puede que vaya a ser el grupo más festivalero del verano. Esta semana están en Estados Unidos. Lo cierto es que nos lo demandaban en las redes sociales», destacó Pérez, que añadió que en cuanto a León Benavente repiten en el Pulpop tras su presencia en 2014 y en esta ocasión lo harán presentando disco.

La música se cerrará ya entrada la madrugada con djs We are not Djs, mantendrán la fiesta para todos aquellos que quieran seguir divirtiéndose en la Plaza de Toros.

Al igual que otros años, en esta ocasión habrá mercadillo y varias fiestas de presentación en Almería y Granada. También volverá a haber servicio de transporte de autobuses gratuitos desde Almería y El Ejido.