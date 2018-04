Manuel Galiana ya tiene su butaca de honor en el Teatro Auditorio de Roquetas El actor junto a la concejala de Cultura, María Dolores Ortega y el director del Teatro Auditorio de Roquetas, Juan José Martín. El actor, de raíces almerienses, se mostró muy emocionado con el homenaje de Roquetas R. I. Lunes, 30 abril 2018, 15:56

Roquetas de Mar rindió el pasado sábado un gran homenaje al actor Manuel Galiana. El Teatro Auditorio acogió al veterano actor de raíces almerienses, que descubrió la butaca de honor que lleva su nombre en el Teatro Auditorio, arropado por la concejala de Cultura, María Dolores Ortega, el director del Teatro Auditorio, Juan José Martín Uceda y un grupo de amigos.

El público aplaudió a Galiana, el cual se mostró muy feliz de volver a Roquetas y de además recibir ese reconocimiento. «Ya sueño con subir a este escenario sabiendo que entre el patio de butacas hay una dedicada a mí». Galiana se mostró muy emocionado, de recibir un homenaje en su tierra. El veterano actor también recibió una placa a su trayectoria y una corbata del festival de Teatro del Siglo de Oro de manos de Ricardo Arqueros, director de dicho Festival.

Galiana vivió una auténtica odisea para llegar a Roquetas y recibir su homenaje. Nadie mejor que el actor para contárselo al público que se mostró sorprendido del día que había pasado Galiana. «A veces los días parecen que empiezan bien y luego se tuercen. Después de sacar dos billetes de avión hacia Almería por un precio de 480 euros cada uno. Cuando estaba en el aeropuerto me comunican que hay overbooking que no tenemos asientos. Me asignan un vuelo tres horas más tarde y cuando he llegado al aeropuerto de Almería, resulta que nuestra maleta estaba en Madrid», dijo Galiana.