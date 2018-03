Llega al Teatro Auditorio de Roquetas el exitoso espectáculo Music Has No Limits El show ha recorrido algunos de los escenarios más emblemáticos de ciudades como Nueva York, Madrid o Venecia R. I. Lunes, 12 marzo 2018, 18:38

MUSIC HAS NO LIMITS (MHNL), el espectáculo que ha roto los esquemas del mundo de la música, llega al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, el próximo 18 de marzo, a las 21:30 horas (precio de las entradas, desde 22 euros).

El show ya ha pasado por lugares míticos como el Lincoln Center de Nueva York o el Teatro Real de Madrid, completamente llenos; el palazzo Pisani Moretta de Venecia (en donde se celebra el baile de máscaras más exclusivo del Carnaval); se ha representado ante 200.000 personas en el Bayfront Park de Miami, el estadio Santiago Bernabéu, Milán…

Durante su primera gira española, que está realizando este año, MHNL ha actuado, con las entradas agotadas en una veintena de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla, entre otras.

“Hemos creado un nuevo lenguaje fusionando grandes himnos de todos los estilos y de todos los géneros, en un show envuelto en una escenografía espectacular”, explica Tomás Aldás, Production Manager de la compañía. “Unimos piezas maestras de la música clásica con el funk; el góspel y el rap con el heavy metal, y sopranos cantando arias de ópera con éxitos de house. Todo eso, interpretado como nunca se había escuchado hasta ahora por un elenco de artistas formado por grandes cantantes, virtuosos de todos los instrumentos y expertos DJ, que se unen en el escenario creando una gran fiesta para la audiencia”, añade el responsable de MHNL.

Diseñado en torno al concepto "la playlist de tu vida”, el show de MHNL recorre grandes canciones de la historia de la música. La compañía adapta temas que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, con una ambiciosa escenografía creada para competir en Las Vegas, Broadway o el West End londinense.

“Fusionamos canciones muy conocidas, de diferentes épocas, autores y estilos, buscando la ‘lista de reproducción perfecta’. Interpretamos esos temas como no se habían tocado antes, dentro de un espectáculo pensado para emocionar al público de cualquier edad y de cualquier lugar del mundo. MUSIC HAS NO LIMITS es pura energía”, concluye Tomás Aldás.

Una nueva dimensión

PlayStation VR patrocina el Spain Tour de este espectáculo. MHNL se une al gigante de los videojuegos que también ha roto todas las fronteras con la realidad virtual. PlayStation VR ha creado nuevos mundos, convirtiendo a los usuarios en protagonistas de un universo de diversión y abriendo una nueva dimensión del sonido.